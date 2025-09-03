* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności.
Taśma LED Solo 10 metrów
Zmień swój dom i nastrój dzięki wspaniałym efektom świetlnym. Łatwa w montażu 10-metrowa taśma LED Philips Hue Solo zapewnia 1700 lumenów oszałamiającego strumienia świetlnego, który rozjaśni Twój dom. Wykorzystująca diody LED RGBWW taśma oświetleniowa generuje czyste kolory i czyste światło białe. Została zaprojektowana z myślą o bezpieczeństwie. Umożliwia to wygodną interakcję z taśmą LED. Każda taśma LED Philips Hue jest objęta 2-letnią gwarancją.
Długość
Obecna cena to 729,00 zł
- Kup teraz, zapłać później z Klarna
- Darmowa dostawa od 200 PLN
- 30 dni na zwrot
Najważniejsze cechy produktu
- Można zginać i przycinać, nie ma możliwości przedłużania
- Kontroluj za pomocą naszej wielokrotnie nagradzanej aplikacji
- Diody LED RGBWW i do 1700 lumenów
- 10 m
- Ochronny rękaw silikonowy
Popularne produkty
Hue White and color ambiance
Przenośne światło akcentujące Go
439,00 zł
Hue White and color ambiance
Lampa podłogowa Signe gradient
1589,00 zł
Hue
Bridge
289,00 zł
Hue White and color ambiance
Lampa stołowa Signe gradient
1059,00 zł
Hue
Regulator przyciemnienia Hue Dimmer switch (najnowszy model)
109,00 zł
Hue White ambiance
Inteligentny reflektor punktowy MR16 (2 szt.)
319,00 zł
Steruj oświetleniem za pomocą głosu
Po podłączeniu świateł do mostka Hue możesz zsynchronizować je z rozwiązaniami Alexa, Apple HomeKit i Asystentem Google, umożliwiającymi sterowanie oświetleniem za pomocą głosu. Proste polecenia głosowe pozwalają na włączanie i wyłączanie świateł, ściemnianie lub rozjaśnianie ich, a nawet tworzenie scen świetlnych.
Personalizacja ustawień w aplikacji
Korzystaj z rozrywki tak jak lubisz. Za pomocą aplikacji możesz zmieniać ustawienia oświetlenia, takie jak jasność i szybkość efektów świetlnych, jak również zdefiniować domyślne ustawienia początkowe.
Steruj światłem jak chcesz
Podłącz oświetlenie Philips Hue do mostka i zacznij odkrywać niezliczone możliwości kontroli światła. Steruj oświetleniem za pomocą smartfonu lub tabletu przez aplikację mobilną Philips Hue lub skorzystaj z dedykowanych przełącznikóww obsługujących lampy i żarówki Hue. Ustawiaj zautomatyzowane harmonogramy świecenia, powiadomienia, alarmy i wiele innych funkcji, aby w pełni wykorzystać możliwości systemu Philips Hue. Philips Hue współpracuje takżę z technologiami Amazon Alexa, Apple HomeKit i Google Home, które umożliwiają sterowanie oświetleniem za pomocą głosu.
Dodatkowe akcesoria sterujące
Rozbuduj system Philips Hue, dołączając do niego różne akcesoria sterujące takie jak regulator przyciemniania światła, przełącznik dotykowy czy czujnik ruchu. Do jednego mostka można podłączyć do 12 akcesoriów, co pozwoli na całkowitą automatyzować dom, zapewniając Ci komfort i wygodę.
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Biały
Kolor(y)
Multi Color
Materiał
Silikon