Zbliżenie przedniej części produktu LIGHTSTRIPS Taśma LED Solo 10 metrów

Taśma LED Solo 10 metrów

Zmień swój dom i nastrój dzięki wspaniałym efektom świetlnym. Łatwa w montażu 10-metrowa taśma LED Philips Hue Solo zapewnia 1700 lumenów oszałamiającego strumienia świetlnego, który rozjaśni Twój dom. Wykorzystująca diody LED RGBWW taśma oświetleniowa generuje czyste kolory i czyste światło białe. Została zaprojektowana z myślą o bezpieczeństwie. Umożliwia to wygodną interakcję z taśmą LED. Każda taśma LED Philips Hue jest objęta 2-letnią gwarancją.

Długość

Najważniejsze cechy produktu

  • Można zginać i przycinać, nie ma możliwości przedłużania
  • Kontroluj za pomocą naszej wielokrotnie nagradzanej aplikacji
  • Diody LED RGBWW i do 1700 lumenów
  • 10 m
  • Ochronny rękaw silikonowy
Znajdź instrukcję obsługi produktu

Steruj oświetleniem za pomocą głosu

Steruj oświetleniem za pomocą głosu

Po podłączeniu świateł do mostka Hue możesz zsynchronizować je z rozwiązaniami Alexa, Apple HomeKit i Asystentem Google, umożliwiającymi sterowanie oświetleniem za pomocą głosu. Proste polecenia głosowe pozwalają na włączanie i wyłączanie świateł, ściemnianie lub rozjaśnianie ich, a nawet tworzenie scen świetlnych.

Personalizacja ustawień w aplikacji

Personalizacja ustawień w aplikacji

Korzystaj z rozrywki tak jak lubisz. Za pomocą aplikacji możesz zmieniać ustawienia oświetlenia, takie jak jasność i szybkość efektów świetlnych, jak również zdefiniować domyślne ustawienia początkowe.

Steruj światłem jak chcesz

Steruj światłem jak chcesz

Podłącz oświetlenie Philips Hue do mostka i zacznij odkrywać niezliczone możliwości kontroli światła. Steruj oświetleniem za pomocą smartfonu lub tabletu przez aplikację mobilną Philips Hue lub skorzystaj z dedykowanych przełącznikóww obsługujących lampy i żarówki Hue. Ustawiaj zautomatyzowane harmonogramy świecenia, powiadomienia, alarmy i wiele innych funkcji, aby w pełni wykorzystać możliwości systemu Philips Hue. Philips Hue współpracuje takżę z technologiami Amazon Alexa, Apple HomeKit i Google Home, które umożliwiają sterowanie oświetleniem za pomocą głosu.

Dodatkowe akcesoria sterujące

Dodatkowe akcesoria sterujące

Rozbuduj system Philips Hue, dołączając do niego różne akcesoria sterujące takie jak regulator przyciemniania światła, przełącznik dotykowy czy czujnik ruchu. Do jednego mostka można podłączyć do 12 akcesoriów, co pozwoli na całkowitą automatyzować dom, zapewniając Ci komfort i wygodę.

* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności

