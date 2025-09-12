Reflektory naziemne/słupki Puled 4,6 W GU10
Oryginalny reflektor punktowy Philips Puled w kolorze czarnym doda niepowtarzalnego czaru Twojemu ogrodowi nocą. Ciepła biel odmieni ogród nocą podczas rodzinnych kolacji lub spotkań na świeżym powietrzu.
Najważniejsze cechy produktu
- 2700 K
- Czarny
- Wodoodporne
Dekoracyjne oświetlenie zewnętrzne
Oświetlenie zewnętrzne może poprawić wygląd ogrodu lub przestrzeni wokół domu poprzez podświetlenie przyciągających uwagę elementów, rozświetlenie ścieżek lub stworzenie doskonałej atmosfery podczas niezapomnianych wieczorów z rodziną i przyjaciółmi. Właśnie dla takich zastosowań firma Philips stworzyła myGarden, czyli serię pięknych, dekoracyjnych, zewnętrznych opraw oświetleniowych charakteryzujących się klasą i funkcjonalnością. Wszystko po to, aby można było w pełni wykorzystać przestrzeń zewnętrzną i nadać jej własny styl.
Delikatne, ciepłe białe światło
Stwórz przytulny nastrój za pomocą ciepłego białego światła. Inteligentne oświetlenie, które dostosowuje się do rytmu Twojego dnia.
Zaprojektowana do użytku zewnętrznego — wodoodporny IP44
Ta lampa zewnętrzna Philips została zaprojektowana pod kątem wilgotnych miejsc i przeszła rygorystyczne testy, które potwierdziły jej odporność na wodę. Poziom IP określają dwie liczby: pierwsza to poziom ochrony przeciw kurzowi, a druga przeciw wodzie. Poziom IP44 oznacza, że lampa ta jest odporna na zachlapania. To czyni z niej idealną lampę do ogólnych zastosowań na zewnątrz.
Wysokiej jakości aluminium i prawdziwe szkło
Ta lampa Philips została zaprojektowana specjalnie do zastosowań zewnętrznych. Jest wytrzymała i trwała i będzie oświetlać ogród przez długi czas. Została wykonana z wysokiej jakości odlewanego aluminium i prawdziwego szkła.
Reflektor punktowy z możliwością regulacji
Skieruj światło w wybrane miejsce, obracając lub nachylając reflektor punktowy.
Łatwa konfiguracja pod kątem wszystkich zastosowań
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Czarny
Materiał
Aluminium
Szkło