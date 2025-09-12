Dekoracyjne oświetlenie zewnętrzne

Oświetlenie zewnętrzne może poprawić wygląd ogrodu lub przestrzeni wokół domu poprzez podświetlenie przyciągających uwagę elementów, rozświetlenie ścieżek lub stworzenie doskonałej atmosfery podczas niezapomnianych wieczorów z rodziną i przyjaciółmi. Właśnie dla takich zastosowań firma Philips stworzyła myGarden, czyli serię pięknych, dekoracyjnych, zewnętrznych opraw oświetleniowych charakteryzujących się klasą i funkcjonalnością. Wszystko po to, aby można było w pełni wykorzystać przestrzeń zewnętrzną i nadać jej własny styl.