Dowiedz się, jak działa oprawa szynowa Perifo i jak wszystkie elementy do siebie pasują.
Ekskluzywne
Perifo zestaw podstawowy ścienny w kształcie litery L (2 punkty)
Zestaw ściennego oświetlenia szynowego w kolorze białym zawiera dwa cylindryczne reflektory punktowe, trzy 1-metrowe szyny, zasilacz z wtyczką do gniazdka ściennego i złącza umożliwiające utworzenie kształtu litery L skierowanej w prawo.
Najważniejsze cechy produktu
- 2 punkty, 490 lm @2700K każdy
- Pobiera 10,6 wata z zasilacza
- 203.2 cm x 103.2 cm
- Przeznaczony do ścian
- Zawiera wszystko, czego potrzebujesz
W tym zestawie
1 x Hue Zasilacz ścienny Perifo 100 W z wtyczką, 1-punktowy
Zasilacz ten podłącza się do końca jednej z szyn Perifo i do gniazdka ściennego. Jeden zasilacz pozwala zasilić oświetlenie o mocy do 100 W — aby nie przekroczyć tego progu, wystarczy zsumować moc wszystkich potencjalnie podłączanych opraw. Tylko do oświetlenia szynowego Perifo.Zasilacz ścienny Perifo 100 W z wtyczką, 1-punktowy
3 x Hue Szyna Perifo 1 m
Ta 1-metrowa szyna w kolorze białym pozwala rozmieścić oświetlenie szynowe tak, jak lubisz. Wepnij światła Perifo bezpośrednio w szynę. Tylko do oświetlenia szynowego Perifo.Szyna Perifo 1 m
1 x Hue Złącze proste Perifo
To złącze proste w kolorze białym pozwala połączyć ze sobą dwie szyny Perifo. Tylko do oświetlenia szynowego Perifo.Złącze proste Perifo
1 x Hue Łącznik narożny zewnętrzny Perifo
To zewnętrzne złącze narożne pozwala połączyć ze sobą oprawy szynowe Perifo w kształt litery L. Po zainstalowaniu szyna będzie skręcać w prawo lub w lewo, w zależności od umiejscowienia zasilacza. Tylko do oświetlenia szynowego Perifo.Łącznik narożny zewnętrzny Perifo
2 x Hue White and color ambiance Cylindryczny reflektor punktowy Perifo
Te silne, cylindryczne reflektory punktowe w kolorze białym są wpinane bezpośrednio w szyny Perifo. Przechylaj i obracaj je odpowiednio, aby oświetlić kolorowym światłem dowolne miejsce. Tylko do oświetlenia szynowego Perifo.Cylindryczny reflektor punktowy Perifo
Zapoznaj się z Perifo
Co to jest inteligentne oświetlenie szynowe?
Zbuduj niestandardowy zestaw oświetlenia szynowego
Uzyskaj szczegółowe instrukcje dotyczące wyboru każdego komponentu z osobna w celu zbudowania niestandardowego systemu oświetlenia szynowego.
Dane techniczne
Pytania i odpowiedzi
Czy do obsługi oświetlenia szynowego Perifo potrzebuję mostka Hue Bridge?
Czy mogę sterować oświetleniem szynowym Perifo za pomocą Bluetooth?
Jak obliczyć maksymalną liczbę punktów świetlnych w konfiguracji oświetlenia szynowego Perifo?
Czy mogę dostosować długość kabla zasilacza w instalacji ściennej?
Co zawiera zestaw oświetlenia szynowego Perifo?
Czy mogę powiększyć system oświetlenia szynowe Perifo, dodając więcej świateł lub szyn?
Jakie światła są kompatybilne z oświetleniem szynowym Perifo?
Czy mogę samodzielnie zainstalować oświetlenie szynowe Perifo?
Jak podłączyć oświetlenie szynowe Perifo do zasilania?
Czy mogę samodzielnie wymieniać żarówki w światłach Perifo?
Czy mogę rozszerzyć dodać do oświetlenia szynowego Perifo dodatkowe światła?
Czy zestaw oświetleniowy opraw szynowych Perifo jest dostarczany już wstępnie zmontowany?
Jakie materiały montażowe są dołączone w zestawie oświetlenia szynowego Perifo?
Jak mogę przenosić światła Perifo na szynie?
Co znajduje się w pudełku, gdy zamawiam oświetlenie szynowe Perifo?
Jakie opcje montażu zapewnia systemu oświetlenia szynowego Perifo?
Czym są przedłużacz i pokrywa skrzynki elektrycznej oświetlenia szynowego Perifo?
Czym różnią się złącza narożne prawe (zewnętrzne) i lewe (wewnętrzne)?
* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności.