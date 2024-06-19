Jak działa system oświetlenia szynowego

Niestandardowe zestawy oświetlenia szynowego

Oświetlenie szynowe Perifo ma konstrukcję modułową, co oznacza, że składa się z bloków konstrukcyjnych. Stwórz niestandardowy wygląd, budując własny inteligentny zestaw oświetlenia szynowego w oparciu o pożądany kształt. 

Jak zbudować niestandardowy zestaw oświetlenia szynowego

Skorzystaj z naszego przewodnika i zacznij z rozmachem! Określ kształt oświetlenia szynowego i miejsce, w którym znajduje się zasilanie w suficie (lub ścianie!). Następnie dodaj potrzebne komponenty do swojego koszyka.

Wybierz kształt i kolor

Kształt i kolor określają, czego potrzebujesz. Zastanów się nad rozmieszczeniem okablowania i tym, czy chcesz zainstalować oświetlenie szynowe na suficie czy na ścianie.

Dodaj komponenty

Pod każdym kształtem znajduje się lista potrzebnych części (szyny, zasilacz i łącznik). Dodaj je do koszyka wraz z dodatkowymi szynami, jeśli chcesz wydłużyć długość oświetlenia szynowego.

Dodaj światła

Wybieraj spośród lamp wiszących, reflektorów punktowych, świetlówek i taśm oświetleniowych. Liczba elementów, które można dodać, zależy od długości oświetlenia szynowego i całkowitej mocy świateł.

Wybierz kształt

Możesz stworzyć dowolny kształt, ale tutaj zamieszczono najczęstsze konfiguracje. Znajdź kształt, który sprawdzi się w Twoim pomieszczeniu, zobacz, jakich komponentów potrzebujesz, a następnie stwórz własny, niestandardowy zestaw oświetlenia szynowego.

Chcesz coś większego? Użyj łącznika prostego w dowolnej konfiguracji, aby podłączyć dodatkowe szyny.

Oświetlenie szynowe w linii prostej

Sufit — podłączenie na końcu szyny

Sufit — podłączenie pośrodku szyny

Ściana — podłączenie do gniazdka

Oświetlenie szynowe w kształcie litery L

Sufit — podłączenie na końcu szyny

Sufit — podłączenie na końcu szyny

Ściana — podłączenie do gniazdka

Ściana — podłączenie do gniazdka

Sufit — podłączenie pośrodku szyny

Sufit — podłączenie pośrodku szyny

Oświetlenie szynowe w kształcie litery U

Kształt U — sufit — podłączenie na końcu szyny

Kształt U — sufit — podłączenie na końcu szyny

Kształt U – Sufit – Okablowanie pośrodku szyny

Inne kształty oświetlenia szynowego

Kształt T — sufit — podłączenie na końcu szyny

Linia prosta — ściana-sufit — podłączenie do gniazdka

Linia prosta — sufit-ściana — podłączenie na końcu szyny

Kształt V — Sufit — Okablowanie na końcu szyny

Wybierz oświetlenie szynowe

Liczba i typ świateł w Twoim niestandardowym zestawie oświetlenia szynowego zależy od dwóch rzeczy: 1) dostępnej przestrzeni na szynach i 2) całkowitej mocy świateł, która może sięgać do 100 W. Wybierz pożądane światła, a następnie zsumuj ich długość (nie zapomnij uwzględnić łączników i zasilaczy!) oraz moc, aby zobaczyć, które z nich będą pasować do Twojej konfiguracji.

Oświetlenie szynowe w kolorze czarnym

Cylindryczny reflektor punktowy Perifo

Cylindryczny reflektor punktowy Perifo

589,99 zł

Cylindryczna oprawa wisząca Perifo

Cylindryczna oprawa wisząca Perifo

729,99 zł

Ekskluzywne
Liniowa taśma oświetleniowa Perifo

Liniowa taśma oświetleniowa Perifo

969,00 zł

Chwilowy brak towaru

Ekskluzywne
Kompaktowa tuba LED Perifo gradient

Kompaktowa tuba LED Perifo gradient

969,00 zł

Ekskluzywne
Duża tuba LED Perifo gradient

Duża tuba LED Perifo gradient

1449,00 zł

Oświetlenie szynowe w kolorze białym

Cylindryczny reflektor punktowy Perifo

Cylindryczny reflektor punktowy Perifo

589,99 zł

Cylindryczna oprawa wisząca Perifo

Cylindryczna oprawa wisząca Perifo

729,99 zł

Ekskluzywne
Liniowa taśma oświetleniowa Perifo

Liniowa taśma oświetleniowa Perifo

969,00 zł

Ekskluzywne
Kompaktowa tuba LED Perifo gradient

Kompaktowa tuba LED Perifo gradient

969,00 zł

Zostało tylko kilka sztuk

Ekskluzywne
Duża tuba LED Perifo gradient

Duża tuba LED Perifo gradient

1449,00 zł

Pytania i odpowiedzi

Czy oświetlenie szynowe nadaje się do kuchni?

Gdzie mogę zainstalować zestaw oświetlenia szynowego?

Czy dostępne są gotowe zestawy oświetlenia szynowego Philips Hue?

Czy Perifo to zestaw oświetlenia szynowego LED z możliwością przyciemniania?

Jak mam ustalić, ile szyn i łączników potrzebuję?

Jakie kształty mogę tworzyć za pomocą oświetlenia szynowego Perifo?

Czy do obsługi oświetlenia szynowego Perifo potrzebuję mostka Hue?

Jak podłączyć oświetlenie szynowe Perifo do zasilania?

Gdzie mogę zainstalować oświetlenie szynowe Perifo?

Gdzie mogę umieścić zasilacz do oświetlenia szynowego Perifo?

Czy w systemie oświetlenia szynowego Perifo mogę używać innych świateł Philips Hue?

Czy mogę zamontować zasilacz sufitowy na ścianie i odwrotnie?

Czy mogę stworzyć zestaw Perifo składający się z wielu zasilaczy, dzięki czemu będę mógł zasilać oświetlenie o mocy ponad 100 W?

Czy mogę powiększyć system oświetlenia szynowego Perifo, dodając więcej świateł lub szyn?

Czy mogę zaprojektować oświetlenie szynowe Perifo schodzące z sufitu na ścianę?

Czy łączniki zajmują miejsce na szynie?

Gdzie powinienem umieścić zasilacz w zestawie oświetlenia szynowego w kształcie litery T?

Czy łącznik elastyczny wymaga montażu, czy można go wpiąć w szyny?

Poznaj oświetlenie szynowe Philips Hue

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