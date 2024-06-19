Oświetlenie szynowe Perifo ma konstrukcję modułową, co oznacza, że składa się z bloków konstrukcyjnych. Stwórz niestandardowy wygląd, budując własny inteligentny zestaw oświetlenia szynowego w oparciu o pożądany kształt.
Jak działa system oświetlenia szynowego
Niestandardowe zestawy oświetlenia szynowego
Jak zbudować niestandardowy zestaw oświetlenia szynowego
Skorzystaj z naszego przewodnika i zacznij z rozmachem! Określ kształt oświetlenia szynowego i miejsce, w którym znajduje się zasilanie w suficie (lub ścianie!). Następnie dodaj potrzebne komponenty do swojego koszyka.
Wybierz kształt i kolor
Kształt i kolor określają, czego potrzebujesz. Zastanów się nad rozmieszczeniem okablowania i tym, czy chcesz zainstalować oświetlenie szynowe na suficie czy na ścianie.
Dodaj komponenty
Pod każdym kształtem znajduje się lista potrzebnych części (szyny, zasilacz i łącznik). Dodaj je do koszyka wraz z dodatkowymi szynami, jeśli chcesz wydłużyć długość oświetlenia szynowego.
Dodaj światła
Wybieraj spośród lamp wiszących, reflektorów punktowych, świetlówek i taśm oświetleniowych. Liczba elementów, które można dodać, zależy od długości oświetlenia szynowego i całkowitej mocy świateł.
Wybierz kształt
Możesz stworzyć dowolny kształt, ale tutaj zamieszczono najczęstsze konfiguracje. Znajdź kształt, który sprawdzi się w Twoim pomieszczeniu, zobacz, jakich komponentów potrzebujesz, a następnie stwórz własny, niestandardowy zestaw oświetlenia szynowego.
Chcesz coś większego? Użyj łącznika prostego w dowolnej konfiguracji, aby podłączyć dodatkowe szyny.
Oświetlenie szynowe w linii prostej
Sufit — podłączenie na końcu szyny
Zasilacz: 1-punktowy
Szyna: co najmniej 1 szyna (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Sufit — podłączenie pośrodku szyny
Zasilacz: 2-punktowy
Szyna: co najmniej 2 szyny (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Ściana — podłączenie do gniazdka
Zasilacz: 1-punktowy z wtyczką
Szyna: co najmniej 1 szyna (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Oświetlenie szynowe w kształcie litery L
Sufit — podłączenie na końcu szyny
Zasilacz: 1-punktowy
Szyna: co najmniej 2 szyny (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Łącznik: łącznik narożny wewnętrzny
Sufit — podłączenie na końcu szyny
Zasilacz: 1-punktowy
Szyna: co najmniej 2 szyny (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Łącznik: łącznik narożny zewnętrzny
Ściana — podłączenie do gniazdka
Zasilacz: 1-punktowy z wtyczką
Szyna: co najmniej 2 szyny (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Łącznik: łącznik narożny zewnętrzny
Ściana — podłączenie do gniazdka
Zasilacz: 1-punktowy z wtyczką
Szyna: co najmniej 2 szyny (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Łącznik: łącznik narożny wewnętrzny
Sufit — podłączenie pośrodku szyny
Zasilacz: 2-punktowy
Szyna: co najmniej 3 szyny (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Łącznik: łącznik narożny wewnętrzny
Sufit — podłączenie pośrodku szyny
Zasilacz: 2-punktowy
Szyna: co najmniej 3 szyny (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Łącznik: łącznik narożny zewnętrzny
Oświetlenie szynowe w kształcie litery U
Kształt U — sufit — podłączenie na końcu szyny
Zasilacz: 1-punktowy
Szyna: co najmniej 3 szyny (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Łącznik: 2 łączniki narożne wewnętrzne
Kształt U — sufit — podłączenie na końcu szyny
Zasilacz: 1-punktowy
Szyna: co najmniej 3 szyny (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Łącznik: 2 łączniki narożne zewnętrzne
Kształt U – Sufit – Okablowanie pośrodku szyny
Zasilacz: 2-punktowy
Szyna: co najmniej 4 szyny (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Łącznik: 2 łączniki narożne zewnętrzne
Inne kształty oświetlenia szynowego
Kształt T — sufit — podłączenie na końcu szyny
Zasilacz: 1-punktowy
Szyna: co najmniej 3 szyny (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Łącznik: 1 łącznik T
Linia prosta — ściana-sufit — podłączenie do gniazdka
Zasilacz: 1-punktowy z wtyczką
Szyna: co najmniej 2 szyny (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Łącznik: 1 łącznik elastyczny
Linia prosta — sufit-ściana — podłączenie na końcu szyny
Zasilacz: 1-punktowy
Szyna: co najmniej 2 szyny (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Łącznik: 1 łącznik elastyczny
Kształt V — Sufit — Okablowanie na końcu szyny
Zasilacz: 1-punktowy
Szyna: co najmniej 2 szyny (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Łącznik: 1 łącznik elastyczny
Wybierz oświetlenie szynowe
Liczba i typ świateł w Twoim niestandardowym zestawie oświetlenia szynowego zależy od dwóch rzeczy: 1) dostępnej przestrzeni na szynach i 2) całkowitej mocy świateł, która może sięgać do 100 W. Wybierz pożądane światła, a następnie zsumuj ich długość (nie zapomnij uwzględnić łączników i zasilaczy!) oraz moc, aby zobaczyć, które z nich będą pasować do Twojej konfiguracji.
Liniowa taśma oświetleniowa Perifo
969,00 zł
Kompaktowa tuba LED Perifo gradient
969,00 zł
Duża tuba LED Perifo gradient
1449,00 zł
Liniowa taśma oświetleniowa Perifo
969,00 zł
Kompaktowa tuba LED Perifo gradient
969,00 zł
Duża tuba LED Perifo gradient
1449,00 zł
Pytania i odpowiedzi
Czy oświetlenie szynowe nadaje się do kuchni?
Czy oświetlenie szynowe nadaje się do kuchni?
Gdzie mogę zainstalować zestaw oświetlenia szynowego?
Gdzie mogę zainstalować zestaw oświetlenia szynowego?
Czy dostępne są gotowe zestawy oświetlenia szynowego Philips Hue?
Czy dostępne są gotowe zestawy oświetlenia szynowego Philips Hue?
Czy Perifo to zestaw oświetlenia szynowego LED z możliwością przyciemniania?
Czy Perifo to zestaw oświetlenia szynowego LED z możliwością przyciemniania?
Jak mam ustalić, ile szyn i łączników potrzebuję?
Jak mam ustalić, ile szyn i łączników potrzebuję?
Jakie kształty mogę tworzyć za pomocą oświetlenia szynowego Perifo?
Jakie kształty mogę tworzyć za pomocą oświetlenia szynowego Perifo?
Czy do obsługi oświetlenia szynowego Perifo potrzebuję mostka Hue?
Czy do obsługi oświetlenia szynowego Perifo potrzebuję mostka Hue?
Jak podłączyć oświetlenie szynowe Perifo do zasilania?
Jak podłączyć oświetlenie szynowe Perifo do zasilania?
Gdzie mogę zainstalować oświetlenie szynowe Perifo?
Gdzie mogę zainstalować oświetlenie szynowe Perifo?
Gdzie mogę umieścić zasilacz do oświetlenia szynowego Perifo?
Gdzie mogę umieścić zasilacz do oświetlenia szynowego Perifo?
Czy w systemie oświetlenia szynowego Perifo mogę używać innych świateł Philips Hue?
Czy w systemie oświetlenia szynowego Perifo mogę używać innych świateł Philips Hue?
Czy mogę zamontować zasilacz sufitowy na ścianie i odwrotnie?
Czy mogę zamontować zasilacz sufitowy na ścianie i odwrotnie?
Czy mogę stworzyć zestaw Perifo składający się z wielu zasilaczy, dzięki czemu będę mógł zasilać oświetlenie o mocy ponad 100 W?
Czy mogę stworzyć zestaw Perifo składający się z wielu zasilaczy, dzięki czemu będę mógł zasilać oświetlenie o mocy ponad 100 W?
Czy mogę powiększyć system oświetlenia szynowego Perifo, dodając więcej świateł lub szyn?
Czy mogę powiększyć system oświetlenia szynowego Perifo, dodając więcej świateł lub szyn?
Czy mogę zaprojektować oświetlenie szynowe Perifo schodzące z sufitu na ścianę?
Czy mogę zaprojektować oświetlenie szynowe Perifo schodzące z sufitu na ścianę?
Czy łączniki zajmują miejsce na szynie?
Czy łączniki zajmują miejsce na szynie?
Gdzie powinienem umieścić zasilacz w zestawie oświetlenia szynowego w kształcie litery T?
Gdzie powinienem umieścić zasilacz w zestawie oświetlenia szynowego w kształcie litery T?
Czy łącznik elastyczny wymaga montażu, czy można go wpiąć w szyny?
Czy łącznik elastyczny wymaga montażu, czy można go wpiąć w szyny?
Poznaj oświetlenie szynowe Philips Hue
Przeglądaj zestawy oświetlenia szynowego
Masz standardowy kształt? Przejrzyj nasze gotowe zestawy oświetlenia szynowego.
Co to jest oświetlenie szynowe?
Dowiedz się wszystkiego, co musisz wiedzieć o oświetleniu szynowym i jak Perifo może pomóc Ci zostać osobistym projektantem oświetlenia Twojego domu.
Oświetlenie szynowe w kuchni
Zainspiruj się, jak umieścić oświetlenie szynowe w sercu Twojego domu.