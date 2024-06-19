Niestandardowe zestawy oświetlenia szynowego

Możesz stworzyć dowolny kształt, ale tutaj zamieszczono najczęstsze konfiguracje. Znajdź kształt, który sprawdzi się w Twoim pomieszczeniu, zobacz, jakich komponentów potrzebujesz, a następnie stwórz własny, niestandardowy zestaw oświetlenia szynowego.

Chcesz coś większego? Użyj łącznika prostego w dowolnej konfiguracji, aby podłączyć dodatkowe szyny.