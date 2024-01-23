Perifo zestaw podstawowy prosty sufitowy (2 punkty)

W tym zestawie

1 x Hue Zasilacz sufitowy Perifo 100 W 2-punktowy Zasilacz ten pozwala podłączyć do sieci elektrycznej w Twoim domu dwie oprawy szynowe Perifo. Jeden zasilacz umożliwia zasilenie oświetlenia o mocy do 100 W — aby nie przekroczyć tego progu, wystarczy zsumować moc wszystkich potencjalnie podłączanych opraw. Tylko do oświetlenia szynowego Perifo. Zasilacz sufitowy Perifo 100 W 2-punktowy

2 x Hue Szyna Perifo 0,5 m Ta 0,5-metrowa szyna w kolorze czarnym pozwala rozmieścić oświetlenie szynowe tak, jak lubisz. Wepnij światła Perifo bezpośrednio w szynę. Tylko do oświetlenia szynowego Perifo. Szyna Perifo 0,5 m