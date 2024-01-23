Pomoc
Zbliżenie przedniej części produktu Perifo zestaw podstawowy prosty sufitowy (2 punkty)

Ekskluzywne

Perifo zestaw podstawowy prosty sufitowy (2 punkty)

Zestaw sufitowego oświetlenia szynowego w kolorze czarnym zawiera dwa cylindryczne reflektory punktowe, dwie 0,5-metrowe szyny oraz zasilacz umieszczony między szynami.

  • Kup teraz, zapłać później z Klarna
  • Darmowa dostawa od 200 PLN
  • 30 dni na zwrot

Najważniejsze cechy produktu

  • 2 punkty, 490 lm @2700K każdy
  • Pobiera 10,6 wata z zasilacza
  • 121.5 cm
  • Przeznaczony do sufitów
  • Zawiera wszystko, czego potrzebujesz
Wyświetl wszystkie specyfikacje produktów

Dodaj do swojego zestawu

Ekskluzywne
Kompaktowa tuba LED Perifo gradient

Hue White and color ambiance

Kompaktowa tuba LED Perifo gradient

12 W
71,4 cm na szynie
Do 1060 lm
Obraca się w zakresie 350 stopni

969,00 zł

Złącze proste Perifo

Hue

Złącze proste Perifo

Łączy dwie szyny
Umożliwia utworzenie prostego odcinka
Umożliwia utworzenie prostego odcinka

99,00 zł

Szyna Perifo 0,5 m

Hue

Szyna Perifo 0,5 m

0,5 metra
Pasuje do 2 reflektorów/lamp wiszących
Nie pasuje do tuby LED ani do taśmy LED

249,00 zł

Cylindryczny reflektor punktowy Perifo

Hue White and color ambiance

Cylindryczny reflektor punktowy Perifo

5,3 W
17,7 cm na szynie
Do 510 lm
Obraca się w zakresie 350 stopni

579,00 zł

Cylindryczna oprawa wisząca Perifo

Hue White and color ambiance

Cylindryczna oprawa wisząca Perifo

5,2 W
17,7 cm na szynie
Do 510 lm
Opcja podnoszenia i obniżania przewodu

729,00 zł

Ekskluzywne
Liniowa taśma oświetleniowa Perifo

Hue White and color ambiance

Liniowa taśma oświetleniowa Perifo

29 W
95 cm na szynie
Do 2050 lumenów
Doskonałe rozwiązanie do dużych przestrzeni

969,00 zł

Ekskluzywne
Duża tuba LED Perifo gradient

Hue White and color ambiance

Duża tuba LED Perifo gradient

29,5 W
146,4 cm na szynie
Do 2600 lm
Obraca się w zakresie 350 stopni

1449,00 zł

W tym zestawie

Zbliżenie przedniej części produktu Hue Zasilacz sufitowy Perifo 100 W 2-punktowy

1 x Hue Zasilacz sufitowy Perifo 100 W 2-punktowy

Zasilacz ten pozwala podłączyć do sieci elektrycznej w Twoim domu dwie oprawy szynowe Perifo. Jeden zasilacz umożliwia zasilenie oświetlenia o mocy do 100 W — aby nie przekroczyć tego progu, wystarczy zsumować moc wszystkich potencjalnie podłączanych opraw. Tylko do oświetlenia szynowego Perifo.

Zasilacz sufitowy Perifo 100 W 2-punktowy
Zbliżenie przedniej części produktu Hue Szyna Perifo 0,5 m

2 x Hue Szyna Perifo 0,5 m

Ta 0,5-metrowa szyna w kolorze czarnym pozwala rozmieścić oświetlenie szynowe tak, jak lubisz. Wepnij światła Perifo bezpośrednio w szynę. Tylko do oświetlenia szynowego Perifo.

Szyna Perifo 0,5 m
Zbliżenie przedniej części produktu Hue White and color ambiance Cylindryczny reflektor punktowy Perifo

2 x Hue White and color ambiance Cylindryczny reflektor punktowy Perifo

Te silne, cylindryczne reflektory punktowe w kolorze czarnym są wpinane bezpośrednio w szyny Perifo. Przechylaj i obracaj je odpowiednio, aby oświetlić kolorowym światłem dowolne miejsce. Tylko do oświetlenia szynowego Perifo.

Cylindryczny reflektor punktowy Perifo

Zapoznaj się z Perifo

Co to jest inteligentne oświetlenie szynowe?

Dowiedz się, jak działa oprawa szynowa Perifo i jak wszystkie elementy do siebie pasują.

Przeczytaj o oświetleniu szynowym

Zbuduj niestandardowy zestaw oświetlenia szynowego

Uzyskaj szczegółowe instrukcje dotyczące wyboru każdego komponentu z osobna w celu zbudowania niestandardowego systemu oświetlenia szynowego.

Przeczytaj przewodnik

Pytania i odpowiedzi

Czy do obsługi oświetlenia szynowego Perifo potrzebuję mostka Hue Bridge?

Czy mogę sterować oświetleniem szynowym Perifo za pomocą Bluetooth?

Jak obliczyć maksymalną liczbę punktów świetlnych w konfiguracji oświetlenia szynowego Perifo?

Czy mogę dostosować długość kabla zasilacza w instalacji ściennej?

Czy mogę dostosować długość kabla zasilacza w instalacji ściennej?

Co zawiera zestaw oświetlenia szynowego Perifo?

Czy mogę powiększyć system oświetlenia szynowe Perifo, dodając więcej świateł lub szyn?

Jakie światła są kompatybilne z oświetleniem szynowym Perifo?

Czy mogę samodzielnie zainstalować oświetlenie szynowe Perifo?

Jak podłączyć oświetlenie szynowe Perifo do zasilania?

Czy mogę samodzielnie wymieniać żarówki w światłach Perifo?

Czy mogę rozszerzyć dodać do oświetlenia szynowego Perifo dodatkowe światła?

Czy zestaw oświetleniowy opraw szynowych Perifo jest dostarczany już wstępnie zmontowany?

Jakie materiały montażowe są dołączone w zestawie oświetlenia szynowego Perifo?

Jak mogę przenosić światła Perifo na szynie?

Co znajduje się w pudełku, gdy zamawiam oświetlenie szynowe Perifo?

Jakie opcje montażu zapewnia systemu oświetlenia szynowego Perifo?

Czym są przedłużacz i pokrywa skrzynki elektrycznej oświetlenia szynowego Perifo?

Czym różnią się złącza narożne prawe (zewnętrzne) i lewe (wewnętrzne)?

* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności

  • Przelewy24
  • Zapłać z Klarna
  • Apple pay
  • Google pay