Dowiedz się, jak działa oprawa szynowa Perifo i jak wszystkie elementy do siebie pasują.
Ekskluzywne
Perifo zestaw podstawowy prosty ścienny (1 duża świetlówka)
Zestaw ściennego oświetlenia szynowego w kolorze białym zawiera jedną dużą świetlówkę gradientową, dwie 1-metrowe szyny, zasilacz z wtyczką do gniazdka ściennego i złącza umożliwiające utworzenie linii prostej.
Obecna cena to 2212,00 zł
Najważniejsze cechy produktu
- 1 duża świetlówka, 1840 lm @2700K
- Pobiera 29,5 wata z zasilacza
- 200.4 cm
- Przeznaczony do ścian
- Zawiera wszystko, czego potrzebujesz
W tym zestawie
1 x Hue Zasilacz ścienny Perifo 100 W z wtyczką, 1-punktowy
Zasilacz ten podłącza się do końca jednej z szyn Perifo i do gniazdka ściennego. Jeden zasilacz pozwala zasilić oświetlenie o mocy do 100 W — aby nie przekroczyć tego progu, wystarczy zsumować moc wszystkich potencjalnie podłączanych opraw. Tylko do oświetlenia szynowego Perifo.Zasilacz ścienny Perifo 100 W z wtyczką, 1-punktowy
2 x Hue Szyna Perifo 1 m
Ta 1-metrowa szyna w kolorze białym pozwala rozmieścić oświetlenie szynowe tak, jak lubisz. Wepnij światła Perifo bezpośrednio w szynę. Tylko do oświetlenia szynowego Perifo.Szyna Perifo 1 m
1 x Hue Złącze proste Perifo
To złącze proste w kolorze białym pozwala połączyć ze sobą dwie szyny Perifo. Tylko do oświetlenia szynowego Perifo.Złącze proste Perifo
1 x Hue White and color ambiance Duża tuba LED Perifo gradient
Dzięki dużej tubie LED gradient w kolorze białym możesz rozświetlić mieszanką różnych kolorów jeszcze więcej przestrzeni. Obróć odpowiednio tubę, aby skierować strumień barwnego, silnego światła pod właściwym kątem. Tylko do oświetlenia szynowego Perifo.Duża tuba LED Perifo gradient
