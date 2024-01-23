Perifo zestaw podstawowy prosty ścienny (1 duża świetlówka)

W tym zestawie

1 x Hue Zasilacz ścienny Perifo 100 W z wtyczką, 1-punktowy Zasilacz ten podłącza się do końca jednej z szyn Perifo i do gniazdka ściennego. Jeden zasilacz pozwala zasilić oświetlenie o mocy do 100 W — aby nie przekroczyć tego progu, wystarczy zsumować moc wszystkich potencjalnie podłączanych opraw. Tylko do oświetlenia szynowego Perifo. Zasilacz ścienny Perifo 100 W z wtyczką, 1-punktowy

2 x Hue Szyna Perifo 1 m Ta 1-metrowa szyna w kolorze białym pozwala rozmieścić oświetlenie szynowe tak, jak lubisz. Wepnij światła Perifo bezpośrednio w szynę. Tylko do oświetlenia szynowego Perifo. Szyna Perifo 1 m

1 x Hue Złącze proste Perifo To złącze proste w kolorze białym pozwala połączyć ze sobą dwie szyny Perifo. Tylko do oświetlenia szynowego Perifo. Złącze proste Perifo