Pomoc
Zbliżenie przedniej części produktu Perifo zestaw podstawowy prosty ścienny (1 duża świetlówka)

Ekskluzywne

Perifo zestaw podstawowy prosty ścienny (1 duża świetlówka)

Zestaw ściennego oświetlenia szynowego w kolorze białym zawiera jedną dużą świetlówkę gradientową, dwie 1-metrowe szyny, zasilacz z wtyczką do gniazdka ściennego i złącza umożliwiające utworzenie linii prostej.

Najważniejsze cechy produktu

  • 1 duża świetlówka, 1840 lm @2700K
  • Pobiera 29,5 wata z zasilacza
  • 200.4 cm
  • Przeznaczony do ścian
  • Zawiera wszystko, czego potrzebujesz
Wyświetl wszystkie specyfikacje produktów

W tym zestawie

Zbliżenie przedniej części produktu Hue Zasilacz ścienny Perifo 100 W z wtyczką, 1-punktowy

1 x Hue Zasilacz ścienny Perifo 100 W z wtyczką, 1-punktowy

Zasilacz ten podłącza się do końca jednej z szyn Perifo i do gniazdka ściennego. Jeden zasilacz pozwala zasilić oświetlenie o mocy do 100 W — aby nie przekroczyć tego progu, wystarczy zsumować moc wszystkich potencjalnie podłączanych opraw. Tylko do oświetlenia szynowego Perifo.

Zasilacz ścienny Perifo 100 W z wtyczką, 1-punktowy
Zbliżenie przedniej części produktu Hue Szyna Perifo 1 m

2 x Hue Szyna Perifo 1 m

Ta 1-metrowa szyna w kolorze białym pozwala rozmieścić oświetlenie szynowe tak, jak lubisz. Wepnij światła Perifo bezpośrednio w szynę. Tylko do oświetlenia szynowego Perifo.

Szyna Perifo 1 m
Zbliżenie przedniej części produktu Hue Złącze proste Perifo

1 x Hue Złącze proste Perifo

To złącze proste w kolorze białym pozwala połączyć ze sobą dwie szyny Perifo. Tylko do oświetlenia szynowego Perifo.

Złącze proste Perifo
Zbliżenie przedniej części produktu Hue White and color ambiance Duża tuba LED Perifo gradient

1 x Hue White and color ambiance Duża tuba LED Perifo gradient

Dzięki dużej tubie LED gradient w kolorze białym możesz rozświetlić mieszanką różnych kolorów jeszcze więcej przestrzeni. Obróć odpowiednio tubę, aby skierować strumień barwnego, silnego światła pod właściwym kątem. Tylko do oświetlenia szynowego Perifo.

Duża tuba LED Perifo gradient

Zapoznaj się z Perifo

Co to jest inteligentne oświetlenie szynowe?

Dowiedz się, jak działa oprawa szynowa Perifo i jak wszystkie elementy do siebie pasują.

Przeczytaj o oświetleniu szynowym

Zbuduj niestandardowy zestaw oświetlenia szynowego

Uzyskaj szczegółowe instrukcje dotyczące wyboru każdego komponentu z osobna w celu zbudowania niestandardowego systemu oświetlenia szynowego.

Przeczytaj przewodnik

Pytania i odpowiedzi

Czy do obsługi oświetlenia szynowego Perifo potrzebuję mostka Hue Bridge?

Czy mogę sterować oświetleniem szynowym Perifo za pomocą Bluetooth?

Jak obliczyć maksymalną liczbę punktów świetlnych w konfiguracji oświetlenia szynowego Perifo?

Czy mogę dostosować długość kabla zasilacza w instalacji ściennej?

Co zawiera zestaw oświetlenia szynowego Perifo?

Czy mogę powiększyć system oświetlenia szynowe Perifo, dodając więcej świateł lub szyn?

Jakie światła są kompatybilne z oświetleniem szynowym Perifo?

Czy mogę samodzielnie zainstalować oświetlenie szynowe Perifo?

Jak podłączyć oświetlenie szynowe Perifo do zasilania?

Czy mogę samodzielnie wymieniać żarówki w światłach Perifo?

Czy mogę rozszerzyć dodać do oświetlenia szynowego Perifo dodatkowe światła?

Czy zestaw oświetleniowy opraw szynowych Perifo jest dostarczany już wstępnie zmontowany?

Jakie materiały montażowe są dołączone w zestawie oświetlenia szynowego Perifo?

Jak mogę przenosić światła Perifo na szynie?

Co znajduje się w pudełku, gdy zamawiam oświetlenie szynowe Perifo?

Jakie opcje montażu zapewnia systemu oświetlenia szynowego Perifo?

Czym są przedłużacz i pokrywa skrzynki elektrycznej oświetlenia szynowego Perifo?

Czym różnią się złącza narożne prawe (zewnętrzne) i lewe (wewnętrzne)?

