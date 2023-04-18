Poinformuj nas, że chcesz zwrócić zakup. Będzie do tego potrzebny numeru zamówienia, który znajdziesz w e-mailu z potwierdzeniem zamówienia.
Stan zamówienia & zwroty
Chcesz sprawdzić stan swojego zamówienia lub zwrócić produkt kupiony w sklepie Philips Hue? Żaden problem! Zakupiony produkt możesz zwrócić bezpłatnie w ciągu 30 dni od daty zakupu.
Jak zwrócić produkt
Zarejestruj swój zwrot
Wydrukuj etykietę
Wyślemy Ci e-mailem etykietę wysyłkową, którą możesz wydrukować i użyć w celu bezpłatnego odesłania do nas zwracanego produktu.
Odeślij swój produkt
Umieść produkt w pudełku, przyklej etykietę na zewnątrz i oddaj w jednym z punktów firmy kurierskiej.
Pytania i odpowiedzi
Chcę zwrócić kupiony produkt. Jednak w witrynie jest informacja, że moje zamówienie jest nadal przetwarzane. Kiedy mogę uruchomić procedurę zwrotu?
Jak mogę zwrócić produkty kupione w ramach pakietu promocyjnego?
Ile mam czasu na zwrócenie produktu?
Gdzie znajdę numer zamówienia?
Gdzie zostaną zwrócone pieniądze?
Czy otrzymam zwrot pierwotnego kosztu wysyłki?
Ile kosztuje zwrot produktu?
Czy produkt musi być zwrócony nieużywany i w oryginalnym opakowaniu?
