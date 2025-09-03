Pomoc
Długość taśmy LED

Porównaj wewnętrzne i zewnętrzne taśmy LED  

Skorzystaj z naszego przydatnego przewodnika, aby pomóc Ci zdecydować, które taśmy LED Strip Philips Hue będą odpowiednie dla Ciebie i Twojego domu.  

Taśmy LED do wnętrz

Wewnętrzne taśmy LED mają elastyczny design, są łatwe w instalacji oraz możliwość świecenia białym światłem i w kolorowym. Użyj je, aby uzyskać nastrojowe i funkcjonalne oświetlenie, które pasuje do każdej przestrzeni.  

Kuchnia oświetlona w żywych odcieniach różu i pomarańczy, z wykorzystaniem kombinacji ukrytych taśm oświetleniowych za sufitowymi listwami oraz widocznych taśm oświetleniowych na suficie.

Jak używać taśmy LED w pomieszczeniach

Zastanów się, w jaki sposób chcesz oświetlić swoją przestrzeń. Czy chcesz światło pośrednie czy bezpośrednie? Jakiej jasności potrzebujesz? 
Taśmy LED Flux i Flux ultra-bright są zaprojektowane do ukrycia, co tworzy efekt pośredniego oświetlenia ścian, który wypełnia pomieszczenia rozproszonym światłem - idealne do dekoracji i tworzenia atmosfery. Taśma OmniGlow jest przeznaczona do stosowania jako światło bezpośrednie. Jego jednolita linia światła sprawia, że jest w centrum uwagi, co czyni ją oświetleniem idealnym do tworzenia atmosfery i oświetlenia praktycznego.  

Taśma LED Flux

Taśma LED Flux ultra-bright

Taśma LED OmniGlow

Światło białe i kolorowe światło gradientowe

Tak
Tak
Tak

Typ LED

RGBWWIC 
RGBWWIC 
RGBWWIC 

Rozkład światła

Pośredni
Pośredni
Bezpośredni

Lumeny

1200 - 2000 lm (w zależności od długości)
2900 - 6000 lm (w zależności od długości)
2400 - 4800 lm (w zależności od długości)

Pokój

Pokój dzienny, Sypialnia
Kuchnia, Jadalnia, Biuro domowe, Korytarz
Nadaje się do każdego pomieszczenia oraz ma nieograniczone możliwości rozmieszczenia

Design taśmy LED

Przezroczysta silikonowa obudowa z widocznymi diodami LED
Przezroczysta silikonowa obudowa z widocznymi diodami LED
Matowa silikonowa obudowa, brak widocznych diod LED, jednolite wyświetlanie światła

Umieszczenie

Możliwość ukrycia dla efektu podświetlenia ściany
Możliwość ukrycia dla efektu podświetlenia ściany
Widoczna dla światła bezpośredniego. Możliwość ukrycia dla efektu podświetlenia ściany

Czas eksploatacji

25 000 godzin
25 000 godzin
25 000 godzin

Można ją przyciąć na wymiar

Tak
Tak
Tak

Wycięte elementy można ponownie połączyć

Tak
Tak
Nie

Możliwość przedłużania

Tak
Tak
Nie

Pasuje do strefy rozrywki

Tak
Tak
Tak

Protokół komunikacji

Bluetooth / Zigbee
Bluetooth / Zigbee
Bluetooth / Zigbee

Zewnętrzne taśmy LED

Uzyskaj żywe, kolorowe światło dopasowanie nastroju oraz jasne, praktyczne białe światło i przekształć wszystkie swoje przestrzenie na zewnątrz. Ich odporna na warunki atmosferyczne konstrukcja i bezpieczne zasilanie niskonapięciowe zapewniają dodatkowy spokój ducha.

Ogród i patio oświetlone delikatnymi odcieniami żółtego, różowego i fioletowego światła z ukrytych taśm LED pod schodami oraz widocznych taśm LED wzdłuż rabat kwiatowych i na ścianach.

Jak używać taśm LED na zewnątrz

Zewnętrzne taśmy świetlne mogą być nie tylko efektowne, ale i praktyczne. Podobnie Taśma LED Flux do uzytku wewnątrz, zewnętrzna taśma LED Flux została zaprojektowana tak, aby była mogła być ukryta, tworząc światło pośrednie do oświetlenia patio, czy podwórka. Jest również wystarczająco jasne do pracy i specjalnych okazji. Taśma LED Neon to dekoracyjne światło bezpośrednie, które ma na celu podkreślenie fontann, obrysowanie rabat kwiatowych i dodanie kolorowych akcentów w każdym zakątku Twojego ogrodu. Wygnij i kształtuj tak jak chcesz!   

Taśma zewnętrzna LED Flux

Taśma zewnętrzna LED Neon

Światło białe i kolorowe światło gradientowe

Tak
Tak

Rozzysł światła

Pośredni
Bezpośredni

Przestrzeń na zewnątrz

Ukryj je we wnękach, czy też pod schodami tarasowymi
Podkreśl swoje patio, rabaty kwiatowe i ścieżki

Typ LED

RGBWWIC
RGBWWIC

Lumeny

3000 lm
1100 lm

Czas eksploatacji

25 000 godzin
25 000 godzin

Wycięte elementy można ponownie połączyć

Nie
Nie

Możliwość przedłużania

Nie
Nie

* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności

