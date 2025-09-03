Skorzystaj z naszego przydatnego przewodnika, aby pomóc Ci zdecydować, które taśmy LED Strip Philips Hue będą odpowiednie dla Ciebie i Twojego domu.
Wewnętrzne taśmy LED mają elastyczny design, są łatwe w instalacji oraz możliwość świecenia białym światłem i w kolorowym. Użyj je, aby uzyskać nastrojowe i funkcjonalne oświetlenie, które pasuje do każdej przestrzeni.
Jak używać taśmy LED w pomieszczeniach
Zastanów się, w jaki sposób chcesz oświetlić swoją przestrzeń. Czy chcesz światło pośrednie czy bezpośrednie? Jakiej jasności potrzebujesz?
Taśmy LED Flux i Flux ultra-bright są zaprojektowane do ukrycia, co tworzy efekt pośredniego oświetlenia ścian, który wypełnia pomieszczenia rozproszonym światłem - idealne do dekoracji i tworzenia atmosfery. Taśma OmniGlow jest przeznaczona do stosowania jako światło bezpośrednie. Jego jednolita linia światła sprawia, że jest w centrum uwagi, co czyni ją oświetleniem idealnym do tworzenia atmosfery i oświetlenia praktycznego.
Światło białe i kolorowe światło gradientowe
Typ LED
Rozkład światła
Lumeny
Pokój
Design taśmy LED
Umieszczenie
Czas eksploatacji
Można ją przyciąć na wymiar
Wycięte elementy można ponownie połączyć
Możliwość przedłużania
Pasuje do strefy rozrywki
Protokół komunikacji
Zewnętrzne taśmy LED
Uzyskaj żywe, kolorowe światło dopasowanie nastroju oraz jasne, praktyczne białe światło i przekształć wszystkie swoje przestrzenie na zewnątrz. Ich odporna na warunki atmosferyczne konstrukcja i bezpieczne zasilanie niskonapięciowe zapewniają dodatkowy spokój ducha.
Jak używać taśm LED na zewnątrz
Zewnętrzne taśmy świetlne mogą być nie tylko efektowne, ale i praktyczne. Podobnie Taśma LED Flux do uzytku wewnątrz, zewnętrzna taśma LED Flux została zaprojektowana tak, aby była mogła być ukryta, tworząc światło pośrednie do oświetlenia patio, czy podwórka. Jest również wystarczająco jasne do pracy i specjalnych okazji. Taśma LED Neon to dekoracyjne światło bezpośrednie, które ma na celu podkreślenie fontann, obrysowanie rabat kwiatowych i dodanie kolorowych akcentów w każdym zakątku Twojego ogrodu. Wygnij i kształtuj tak jak chcesz!
Światło białe i kolorowe światło gradientowe
Rozzysł światła
Przestrzeń na zewnątrz
Typ LED
Lumeny
Czas eksploatacji
Wycięte elementy można ponownie połączyć
Możliwość przedłużania
* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności.