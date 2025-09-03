Jak używać taśm LED na zewnątrz

Zewnętrzne taśmy świetlne mogą być nie tylko efektowne, ale i praktyczne. Podobnie Taśma LED Flux do uzytku wewnątrz, zewnętrzna taśma LED Flux została zaprojektowana tak, aby była mogła być ukryta, tworząc światło pośrednie do oświetlenia patio, czy podwórka. Jest również wystarczająco jasne do pracy i specjalnych okazji. Taśma LED Neon to dekoracyjne światło bezpośrednie, które ma na celu podkreślenie fontann, obrysowanie rabat kwiatowych i dodanie kolorowych akcentów w każdym zakątku Twojego ogrodu. Wygnij i kształtuj tak jak chcesz!