14/09/2023
Så här väljer du den bästa läslampan
När du ska köpa läsbelysning kan du fråga dig själv om du behöver arbets- eller omgivningsbelysning. Arbetsbelysning lägger fokus på ett särskilt område för att göra det enklare att utföra specifika uppgifter, och omgivningsbelysning är lamporna som lyser upp hela rummet.
Pendellampor
Om din läsbelysning kommer vara den huvudsakliga ljuskällan bör du sikta på omgivningsbelysning. Pendellampor kan ge vilket rum som helst en sofistikerad stil. Du kan använda en enda pendellampa för en specifik punkt eller flera tillsammans för att lysa upp ett större utrymme.
Golvlampa
Om ditt rum redan är bra upplyst kan du behöva arbetsbelysning för den där extra ljusstyrkan. En golvlampa kan hjälpa dig skapa en mysig läshörna i sovrummet eller vardagsrummet.
Sänglampa
Om du är en nattuggla som inte kan somna förrän du är klar med din bok är en sänglampa rätt val för dig. Om ditt läsande på natten håller din partner vaken, kan du sätta upp smarta LED-lampor i dina befintliga sänglampor och dimra dina lampor till en perfekt nivå.
En lysande idé: Ställ in ljusläget Read så justeras ljusfärgen automatiskt från kallt till varmt, så att du kan krypa ner i sängen med din favoritbok i rätt belysning.
Vilken är den bästa ljusfärgen för att läsa?
Korrelerad färgtemperatur (CCT) definierar hur varmt eller kallt ljuset är och mäts på Kelvinskalan. Ljus med ett högre Kelvinvärde (4 000 till 6 500 K) anses vara kallt ljus medan belysning med ett lägre Kelvinvärde (1 500 till 2 600 K) kallas varmt ljus. Som svar på frågan ”ska jag använda varm eller kall belysning när jag läser”: Kallt ljus hjälper dig att vara fokuserad och aktiv medan varmt ljus är bättre för avslappning. Det beror på vad du vill göra. Om du läser i arbetet bör du välja kallt ljus, men om du läser för nöjes skull är varmt ljus det rätta valet för dig.