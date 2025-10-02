Support
LED-pendellampor

Smarta LED-pendellampor

Tillför en sofistikerad stil i ditt hem genom att placera smarta pendellampor från Philips Hue över matsalsbordet eller på hemmakontoret.

Guide till smarta LED-pendellampor

Hur ska jag använda pendellampor i korridorer?

Hur hänger jag LED-pendellampor?

Vilken storlek på pendellampa är bäst?

Vad är smarta pendellampor?

Var ska jag hänga smarta LED-pendellampor?

Använder smarta pendellampor LED?

Läs mer om smarta LED-pendellampor

LED-pendellampor för kök

6 idéer till köksbelysningen

Smarta hängande lampor kan hjälpa dig att lysa upp ditt kök och skapa stämning för en avkopplande middag.

hem med pendellampor

Vi återvänder till våra vanliga rutiner

Gör dig redo för skolan igen med hjälp av smarta taklampor som kan hjälpa dig att förbereda dig inför det nya läsåret.

LED-pendellampor för sovrum

Sovrumsbelysning idéer

Använd dessa sovrumsbelysningstips för att skapa ett inbjudande, bekvämt och lugnande utrymme med hjälp av smartt hängande lampor.

*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka

