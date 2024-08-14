Julgransbelysning: tips och tricks

Behöver du hjälp med att göra dig redo för julen? Då är det perfekt att använda sig av effekter! Eldstad, Kronljus, Opal med mera – dessa effekter får ditt hem att se ut som en saga. Hitta effekter genom att trycka på Festavia-ljuskortet och tryck sedan på ikonen med tre stjärnor under färghjulet. Tryck på play-knappen på någon av effekterna för att se din ljusslinga förändras!

Eldstad: Perfekt för mysiga kvällar i soffan. Varje lampa dimras och lyser upp i ett orangerött sken och efterliknar en sprakande brasa.

Kronljus: Ge dejtkvällen ett romantisk sken. Kronljus ger en mjukare effekt än Eldstad, och får dina ljusslingor att dansa som lågor. Det påminner om (och är säkrare än) förr i tiden, när människor tände riktiga ljus i julgranen.

Gnistra: Se dina Festavia ljusslingor blinka som stjärnor på himlen. Med vitt ljus längs hela slingan får du en magisk touch för en magisk jul.

Glimmer: Precis som solljus som skimrar på vatten gör den här effekten att lamporna på ljusslingan lyser upp och dämpas intensivt.

Prisma: Få en kaskad av regnbågseffekt med din ljusslinga. Glad, färgstark och perfekt på julgranen.

Opal: Den här effekten använder pastellfärger för att skapa en nyckfull gnistrande effekt på ett mjukt och drömliknande sätt.