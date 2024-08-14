Julgransbelysning: tips och tricks

4 september 2023
Inget överträffar det glitter du får från ljusslingor, speciellt när du har hängt dem i julgranen. Få ut det mesta av våra smarta ljusslingor genom att använda dem som julgransbelysning eller festlig dekorativ belysning – spana in våra tips för högtiderna.
Så här hänger du ljusslingan på en julgran
Festavia ljusslingor kan användas året runt både inomhus och utomhus – och under julhelgen finns det ingen bättre plats att hänga ljusslingor än på din julgran. Läs vår djupgående guide om hur man hänger ljusslingan på en julgran.
Synkronisera julbelysningen med musik
Om du aldrig har använt Philips Hue + Spotify-integrering kan du vänta dig en fin upplevelse! Du hittar den här funktionen på fliken Synkronisera i Hue-appen. Allt du behöver göra är att länka ditt Spotify-konto (kostnadsfritt eller betalt) till ditt Philips Hue-konto.
När du har konfigurerat det kan du skapa ett underhållningsområde med dina Festavia ljusslingor och andra färgkompatibla lampor i rummet. Våra favoriter? Ambiance Gradient Lightstrip, Signe Gradient golvlampa och Go accentbelysning – de skapar fina detaljer till din julgran.
När julbelysningen är synkroniserad med musik kan du skapa den perfekta feststämningen eller festlig stämning för att öppna julklappar.
Lysande idé: Använd den automatiska inställningen för färg när du anpassar din synkroniseringsupplevelse. På så sätt avgör appen de bästa färgkombinationerna utifrån musikgenren – i det här fallet julmusik!
Så här kommer du i julstämning
Behöver du hjälp med att göra dig redo för julen? Då är det perfekt att använda sig av effekter! Eldstad, Kronljus, Opal med mera – dessa effekter får ditt hem att se ut som en saga. Hitta effekter genom att trycka på Festavia-ljuskortet och tryck sedan på ikonen med tre stjärnor under färghjulet. Tryck på play-knappen på någon av effekterna för att se din ljusslinga förändras!
Eldstad: Perfekt för mysiga kvällar i soffan. Varje lampa dimras och lyser upp i ett orangerött sken och efterliknar en sprakande brasa.
Kronljus: Ge dejtkvällen ett romantisk sken. Kronljus ger en mjukare effekt än Eldstad, och får dina ljusslingor att dansa som lågor. Det påminner om (och är säkrare än) förr i tiden, när människor tände riktiga ljus i julgranen.
Gnistra: Se dina Festavia ljusslingor blinka som stjärnor på himlen. Med vitt ljus längs hela slingan får du en magisk touch för en magisk jul.
Glimmer: Precis som solljus som skimrar på vatten gör den här effekten att lamporna på ljusslingan lyser upp och dämpas intensivt.
Prisma: Få en kaskad av regnbågseffekt med din ljusslinga. Glad, färgstark och perfekt på julgranen.
Opal: Den här effekten använder pastellfärger för att skapa en nyckfull gnistrande effekt på ett mjukt och drömliknande sätt.
Festavia: Festlig belysning med gradient
Festavia ljusslingor är gradienta, men olika de gradienter som du har sett förut. Du kan fortfarande välja tre punkter på färghjulet, men kommer att se att var och en av lamporna är av en annan färg. Det finns två stilar att välja mellan: Linjär, Spegel eller Spridda.
Den linjära stilen förlänger färgövertoningen längs hela ljusslingans längd. Den spridda stilen tar scenens färger och blandar dem längs längden, vilket är ett roligt alternativ.
Bäst hittills? Du kan använda de här stilarna till valfri scen, oavsett om det är från galleriet för Hue-scenen eller en scen som du har anpassat.
Skapa den perfekta scenen med dina julgranslampor
Oavsett om du skapar en scen för alla lampor i rummet eller bara julgransbelysningen kan du anpassa utseendet och förvandla din plats till ett riktigt jullandskap.
Eftersom Festavia julslingor kan visa en gradient av färg visas alla färger i en scen över alla lampor. Vill du skapa ännu mer effekt? Tryck på play-knappen på scenkortet för att göra den dynamisk – och se hur ljuset övergår genom färgerna på scenen.
Bläddra i Hue scengalleri
Ta en titt i Hue scengalleri. Julbelysningen behöver inte bara vara röd och grön – Hue scengalleri är full av scener som skapats speciellt av ljusdesigners för att fylla ditt hem med ett färggrant ljus. Eftersom Festavia ljusslingor är förprogrammerade kan en scen visas på belysningen som en gradient av färg. I Hue-appen går du till det rum där ljusslingan finns och bläddrar till höger i Mina scener tills du kommer till slutet. Tryck på Hue scengalleri för att bläddra och spara dina favoriter i Mina scener.
Lysande idé: Hue scengalleri har en hel kollektion av scener för olika högtider! Spana in kategorin Högtider för att testa Under trädet, Guldstjärna, Stilla natt och mycket mer.
Skapa en anpassad scen
Oroa dig inte om du inte hittar exakt det du vill ha i Hue scengalleri – du kan skapa din egen scen! Tryck på Festavias ljuskort för att se färgväljaren där du kan välja de färger du vill ha. Tryck på symbolen med tre prickar (...) och välj Spara som ny scen för att spara din skapelse för framtida bruk.
Du kan till och med skapa en scen där julgransbelysningen spelar en effekt, såsom Kronljus, medan resten av rummet är inställt på kompletterande färger. Det ger en känsla av balans och gör att din julgran blir framträdande. Ställ in en scen i rummet där din ljusslinga finns och tryck sedan på Festavia ljuskort. Tryck på effektikonen (tre stjärnor) och börja spela upp den du vill ha. Spara de här inställningarna som en ny scen för att göra det ännu enklare!
Lysande idé: Gruppera de lampor du vill använda som juldekorationer i en zon, så kan du styra dem alla tillsammans. Det gör det enkelt att skapa en harmonisk färgeffekt när du skapar en scen.
Skapa en scen från en bild
Har du en favoritbild? Använd färgerna från fotot för att skapa en anpassad scen för dina Festavia ljusslingor. Öppna det rum där ljusslingan finns i Hue-appen och tryck på den blå plusikonen (+). Tryck på Använd foto och välj det foto du vill använda för scenen.