Automatisering av hemmet med smart belysning

Du kan automatisera ditt hem med Philips Hue genom att använda en Hue Bridge. Det är en hubb för smart belysning som du helt enkelt ansluter till din internetrouter. Den fungerar som hjärnan i hela det smarta belysningssystemet i ditt hem.

Du kommer också att behöva välja en kombination av Philips Hue smarta glödlampor, lampor, belysningar, sensorer och kameror, beroende på dina behov. Om du precis har börjat med Philips Hue är en Bridge och ett urval av LED-ljuskällor och lampor det enklaste sättet att dra nytta av hemautomatisering.

För en mer avancerad installation kan du fundera på att använda rörelsesensorer inomhus och utomhus samt kameror. Dessa kommer att utlösa dina lampor genom att upptäcka rörelse utan att använda en timer. (Naturligtvis kan du välja tidsfönster när du vill att sensorer och kameror ska vara aktiva!) Förutom att aktivera belysning automatiskt kan Hue Secure-kameror skicka aviseringar så att du kan bestämma om du vill aktivera din belysning eller inte.

När du har hårdvaran på plats är det dags att ladda ner Hue-appen till din smartphone. Appen är där du ställer in, kontrollerar och justerar alla dina automatiseringar.