Automatisering av hemmet med smart belysning

2024-07-08
Vad är hemautomatisering?
Hemautomatisering med Philips Hue smart belysning gör att du kan styra dina Philips Hue-lampor med en kombination av timers, sensorer och övervakningskameror – hemma eller var du än befinner dig i världen! Du kan ställa in att belysningen ska tändas och släckas, dimras eller ändra färg vid de tidpunkter du väljer. Hue Motion-sensorer och Hue Secure-kameror kan till och med aktivera din belysning för att göra det bekvämare för dig när du går runt i ditt hem samtidigt som du får extra sinnesro när du är bortrest.
Hur fungerar hemautomatisering?
Automatiseringen av din smarta Hue-belysning fungerar genom att du ansluter dem till Hue Bridge – en hubb för smart belysning som är hjärnan i systemet. Med Hue-appen på din smartphone kan du sedan ställa in alla dina automatiseringar på fliken Automatiseringar i appen. Välj bland olika automatiseringar för att hjälpa dig med din dagliga rutin, vägleda dig när du kommer hem till eller lämnar hemmet, eller få det att se ut som att du är hemma även om du inte är det. Du kan till och med anpassa dina egna automatiseringar för att styra belysningen precis som du vill.
Hur kan jag automatisera mitt hem?
Du kan automatisera ditt hem med Philips Hue genom att använda en Hue Bridge. Det är en hubb för smart belysning som du helt enkelt ansluter till din internetrouter. Den fungerar som hjärnan i hela det smarta belysningssystemet i ditt hem.
Du kommer också att behöva välja en kombination av Philips Hue smarta glödlampor, lampor, belysningar, sensorer och kameror, beroende på dina behov. Om du precis har börjat med Philips Hue är en Bridge och ett urval av LED-ljuskällor och lampor det enklaste sättet att dra nytta av hemautomatisering.
För en mer avancerad installation kan du fundera på att använda rörelsesensorer inomhus och utomhus samt kameror. Dessa kommer att utlösa dina lampor genom att upptäcka rörelse utan att använda en timer. (Naturligtvis kan du välja tidsfönster när du vill att sensorer och kameror ska vara aktiva!) Förutom att aktivera belysning automatiskt kan Hue Secure-kameror skicka aviseringar så att du kan bestämma om du vill aktivera din belysning eller inte.
När du har hårdvaran på plats är det dags att ladda ner Hue-appen till din smartphone. Appen är där du ställer in, kontrollerar och justerar alla dina automatiseringar.
Optimera dagliga rutiner med automatisering av belysningen i hemmet
Smarta belysningsautomatiseringar från Philips Hue kan hjälpa dig med dina dagliga rutiner runt om i hemmet och justera stämningen och intensiteten på belysningen så att du kan vakna, fokusera på jobbet, koppla av och somna. På fliken Automatiseringar i Hue-appen kan du ställa in dagar och tider, rum eller valda lampor och ljusscen så att de passar dina behov.
Vakna
Få den bästa starten på dagen med väckningsbelysning som är utformad för att hjälpa dig att vakna försiktigt och känna dig mer utvilad.² Ställ bara in belysningen så att den slås på och lyser upp gradvis under den tid du väljer. Ställ in väckningen Soluppgång för ett perfekt avkopplande väckningslarm med belysning. Dina lampor kommer gradvis att övergå genom mjukt blått till varma orange toner, vilket ger din dag en mild start. Signe gradient golv- och bordslampor är det perfekta komplementet i sovrummet. Lamporna har en subtil smal design och ger en blandning av färgat ljus längs hela lampans längd. Du kan också ställa in väckningsautomaten på någon av dina sovrumslampor. LED-ljusslingor dolda under sängen eller bakom möbler är ett annat bra alternativ för att skapa mjuk diffus belysning som är behaglig för ögonen när du vaknar på morgonen.
Arbete
När du arbetar hemma och verkligen behöver fokusera kan du automatisera belysningen på ditt kontor eller vid ditt skrivbord, så att den tänds med en kallt, klart vitt sken. Detta ger dig den optimala mängden ljus för de aktuella uppgifterna samtidigt som det hjälper dig att koncentrera dig bättre. Använd en kombination av bordslampor, LED-takbelysning och golvlampor för att se till att du får tillräckligt med ljus just där du behöver det. Du kan till och med ställa in lamporna så att de börjar övergå till mjukare, varmare toner för att signalera att det är dags att ta en paus eller sluta arbeta.
Avkoppling och sömn
När dagen är slut kan smart belysning hjälpa dig att somna med automatiseringen Somna. När den aktiveras – antingen automatiskt eller med en knapptryckning – övergår belysningen i sovrummet till varma, rödtonade nyanser och dämpas sedan tills den är släckt. Studier har visat att blått ljus dämpar produktionen av sömnhormonet melatonin, så vår Somna-automatisering utesluter det målmedvetet för att ge dig de bästa förutsättningarna för att somna lättare.¹
Känn dig tryggare med automatisering av belysningen i hemmet
Låt Philips Hue-belysning, -sensorer, -övervakningskameror och Hue-appen arbeta tillsammans så att du kan känna dig trygg, oavsett om du är hemma eller bortrest.
Säkra automatiseringar
Med Philips Hue-appen kan du ställa in en närvaroimitation så att det ser ut som om du är hemma när du inte är det. Du kan ställa in ett tidsschema för din LED-belysning i de olika rummen i ditt hem för att tända och släcka till olika ljusscener, antingen hela dagen och natten eller bara på natten. De kommer att efterlikna de typiska aktiviteterna som kan förväntas i dessa typer av rum, vilket ger intrycket av att någon är hemma.
Sensorer och timers
Rörelsesensorer inomhus och utomhus aktiverar den belysning du väljer när de registrerar rörelse i och runt ditt hem. Du kan ställa in ett tidsschema för när du vill att sensorerna ska bli aktiva, så att din belysning inte tänds och aktiveras i onödan. Du kan till och med automatisera specifika lampor så att de visar en särskild ljusscen, en särskild färg eller ljusintensitet som du väljer när de aktiveras. Använder du inte sensorer? Skapa en anpassad automatisering i Hue-appen. Ställ in de dagar och tider då du vill att lamporna ska tändas och släckas. Enkel trygghet!
Övervakningskameror
Låt Philips Hue hålla utkik efter dig! Med säkra smarta övervakningskameror kan du övervaka ditt hem i realtid med en 1080 p HD-livestream. Du får omedelbara aviseringar på din mobila enhet varje gång din säkra kamera upptäcker rörelse. Aktivera och inaktivera från hemfliken i Hue-appen, aktivera larm, få en översikt över all aktivitet och få push-meddelanden när kamerorna upptäcker något misstänkt. Placera Hue-säkerhetskameror i valfritt rum eller utomhus runt ditt hem. Välj mellan Secure trådbunden kamera, Secure batterikamera och Secure strålkastarkamera.