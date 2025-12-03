Support
Belysning för hemmakontoret

Belysning för hemmakontoret

När du har rätt ljus kan du få jobbet gjort på rätt sätt. Låt smart belysning ge dig den perfekta intensiteten, spridningen eller tonen för att hjälpa dig genom din arbetsdag, bekvämt och produktivt.

Shoppa belysning för hemmakontoret
En man sitter vid en bärbar dator på ett skrivbord upplyst med en smart bordslampa och en pendellampa inställda på kallvita toner.

Behåll fokus med belysning för hemmakontoret

Smart belysning kan ställas in, så det kan ställas in på valfri ton av vitt ljus under dagen. Kallare blå toner hjälper dig att känna dig mer energisk på morgonen. Varmare nyanser hjälper dig att varva ner när din arbetsdag är över.

Essential A60 – E27 smart ljuskälla – 806 lm – 8W – 3-pack

Hue White and color ambiance

Essential A60 – E27 smart ljuskälla – 806 lm – 8W – 3-pack

Upp till 806 lumen
Essential vitt ljus
Låg dimring till 2%
Essential-färg

579,00 kr

Essential startpaket: 4 E27 smarta ljuskällor (806 lm)

Hue White and color ambiance

Essential startpaket: 4 E27 smarta ljuskällor (806 lm)

Upp till 806 lumen
Essential färgad lampa
Låg dimring till 2 %
Hue Bridge ingår

1159,00 kr

Essential GU10 – smart spotlight – 345 lm – 4,7 W – 4-pack

Hue White and color ambiance

Essential GU10 – smart spotlight – 345 lm – 4,7 W – 4-pack

Upp till 345 lumen
Essential vitt ljus
Låg dimring till 2%
Essential-färg

699,00 kr

Essential GU10 – smart spotlight – 345 lm – 4,7W – 3-pack

Hue White and color ambiance

Essential GU10 – smart spotlight – 345 lm – 4,7W – 3-pack

Upp till 345 lumen
Essential vitt ljus
Låg dimring till 2%
Essential-färg

579,00 kr

20% rabatt med Bridge!
Dimmer switch

Hue

Dimmer switch

Trådlös installation
Batteridriven
Lätt att ändra ljusscen
Använd som en fjärrkontroll

259,00 kr

För tillfället slut i lagret

20% rabatt med Bridge!
Smart plug

Hue

Smart plug

Anslut vilken lampa som helst till ditt Hue-system
Snabbstyrning med Bluetooth
Styr med app eller röst*
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer

419,00 kr

Solo Lightstrip

Lightstrips

Solo Lightstrip

Kan böjas och klippas men inte förlängas
Styr med vår prisbelönta app
RGBWW-lysdioder och upp till 1 700 lumen
3 meter

819,00 kr

OmniGlow LED-list 3m

Lightstrips

OmniGlow LED-list 3m

2700 lumen
OmniGlow-teknik för fina ljuseffekter
Direkt och indirekt ljus
Ultrastarkt och äkta vitt

1619,00 kr

Smart plug 3-pack

Hue

Smart plug 3-pack

Tänd och släck belysning på olika tider via appen
Smart plug för inomhus
Styr med app eller röst
Styr med Bridge eller Bluetooth

1149,00 kr

För tillfället slut i lagret

Essential A60 – E27 smart ljuskälla – 806 lm – 8W

Hue White and color ambiance

Essential A60 – E27 smart ljuskälla – 806 lm – 8W

Upp till 806 lumen
Essential vitt ljus
Låg dimring till 2%
Essential-färg

289,00 kr

20% rabatt med Bridge!
Lightstrip Plus, 2 meter

Hue White and color ambiance

Lightstrip Plus, 2 meter

Strömförsörjningsenhet ingår
Snabbstyrning med Bluetooth
Styr med app eller röst*
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer

699,00 kr

För tillfället slut i lagret

Essential A60 – E27 smart ljuskälla – 806 lm – 8 W – 2-pack

Hue White and color ambiance

Essential A60 – E27 smart ljuskälla – 806 lm – 8 W – 2-pack

Upp till 806 lumen
Essential vitt ljus
Låg dimring till 2%
Essential-färg

469,00 kr

Nyhet
Devote Hue smal taklampa M

Taklampor

Devote Hue smal taklampa M

Jämn ljusfördelning
⌀ 42,1 cm
Upp till 2900 lumen
Matt vit syntet

1389,00 kr

För tillfället slut i lagret

OmniGlow LED-list 5m

Lightstrips

OmniGlow LED-list 5m

4500 lumen
OmniGlow-teknik för fina ljuseffekter
Direkt och indirekt ljus
Ultrastarkt och äkta vitt

2319,00 kr

20% rabatt med Bridge!
Signe gradient golvlampa

Hue White and color ambiance

Signe gradient golvlampa

Svart
Bluetooth-styrning via app
Styr med app eller röst*
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer

3799,00 kr

Ett hemmakontor med skrivbord och stol upplyst av en smart bordslampa och en pendellampa inställda på varma mjuka toner.

Skaffa rätt belysning för din kontorsinstallation

För optimal komfort och produktivitet ger en blandning av skrivbordslampor, golvlampor och taklampor dig rätt balans av direkt arbetsbelysning och indirekt mjukt ljus.

Bästa belysningsprodukterna för hemmakontor

20% rabatt med Bridge!
Lightstrip Plus, 2 meter

Hue White and color ambiance

Lightstrip Plus, 2 meter

Strömförsörjningsenhet ingår
Snabbstyrning med Bluetooth
Styr med app eller röst*
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer

699,00 kr

För tillfället slut i lagret

20% rabatt med Bridge!
Go bärbar lampa

Hue White and color ambiance

Go bärbar lampa

Inbyggd LED-lampa och batteri
Bluetooth-styrning via app
Styr med app eller röst*
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer

1039,00 kr

20% rabatt med Bridge!
Tap dial switch

Hue

Tap dial switch

Trådlös installation
Batteridriven
Lätt att ändra ljusscen
Använd som en fjärrkontroll

579,00 kr

Enrave medium taklampa

Hue White ambiance

Enrave medium taklampa

Inbyggd LED-lampa
Bluetooth-styrning via app
Dimmer switch medföljer
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer

2319,00 kr

Taklampa Infuse medium

Hue White and color ambiance

Taklampa Infuse medium

Inbyggd LED-lampa
Bluetooth-styrning via app
Styr med app eller röst*
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer

2649,00 kr

Centris taklampa med 4 spotlights

Hue White and color ambiance

Centris taklampa med 4 spotlights

Inbyggd LED-lampa
Bluetooth-styrning via app
Styr med app eller röst*
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer

5639,00 kr

För tillfället slut i lagret

Guide till smart belysning på hemmakontoret

Hur kan jag använda mina smarta lampor för att simulera naturligt ljus på mitt kontor?

Hur klar ska belysningen på hemmakontoret vara?

Vilken är den bästa hemmakontorsbelysningen för arbete vid datorn?

Fler belysningsidéer för smarta hemmakontor

Hur man ställer in den bästa belysningen för webbkamera

Hur man ställer in den bästa belysningen för webbkamera

Att ställa in den bästa belysningen för webbkamerasamtal handlar inte bara om att se så bra ut som möjligt. Rätt belysning kan hjälpa till att belysa ansiktsuttryck, minimera distraherande skuggor eller bländning och förbättra videobildens kvalitet.

Utforska de bästa lamporna för webbkamera

