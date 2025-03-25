Support
Idéer för köksbelysning: tre smarta pendellampor lyser upp ett köksutrymme

Idéer för köksbelysning

1 april 2025

Uppdatera ditt kök med funktionell smart belysning från Philips Hue! Ditt kök är en av de mest mångsidiga platserna i hemmet och köksbelysningen ska också vara mångsidig!  Så oavsett om du lagar mat, kopplar av eller umgås – med Hue smart belysning får du ut mer av ditt kök. Läs vidare för mer Hue belysningsinspiration, praktiska tips och idéer.  

Rätt belysning för alla kök

Moderna idéer för köksbelysning

Minimalistiskt, 20-tal, 50-tal, lantligt eller modernt skandinaviskt – vilken stil du än har på ditt kök hjälper Philips Hue smarta belysning dig att visa upp alla unika designdetaljer.

Belysningsskenor i köket är ett sätt att få en flexibel belysningslösning. Skenor i antingen svart eller vitt kan matcha de rena linjerna i skåp och bänkskivor. De är ett utmärkt sätt att skapa en modern estetik samtidigt som de erbjuder mångsidighet som gör att du kan få ljus precis där du behöver det.

Hue Perifo belysningsskenor lyser upp köket med pendelbelysning

Belysningsskenor som Hue Perifo är helt anpassningsbara så att du kan bli en belysningsdesigner! Välj de längder på skenorna som du behöver, sätt ihop dem och montera dem i kökets tak eller på en vägg. Moduldesignen innebär att du kan bygga en skena som passar måtten i ditt kök – ha dem ovanför arbetsytor, bord och köksöar. Eller skapa en häftig design genom att göra den kvadratisk, rektangulär, L- eller U-formad och montera den ovanför ditt utrymme.

När skenan är installerad kan du klicka i ditt val av Perifo-belysning och placera dem var som helst på skenan. Använd spotlights för att rikta ljuset mot dina arbetsytor. Eleganta pendellampor är idealiska för belysning av bord eller öar och lysrör för belysning av längre bänkskivor.

Om du vill ha ännu mer belysning och inte bara lampor från taket kan du sätta lightstrips under överskåpen, och på det sättet lyckas få bra arbetsbelysing där taklamporna inte kommer åt. De är flexibla och kan böjas, formas och klippas för att passa in i alla vinklar och vrår. Ställ in dem på klart, vitt ljus för att laga mat och varmare toner eller färgade toner för att skapa en inbjudande stämning för dina gäster.

Ett elegant kök belyst med klart, vitt, smart ljus i form av pendelbelysning och striplights under skåp

Traditionella idéer för köksbelysning

Smart belysning kan framhäva kökets unika egenskaper och få det att kännas mer traditionellt samtidigt som du får alla praktiska funktioner med smart belysning. Det gäller oavsett om ditt kök har en charmig, lantlig känsla, en klassisk shakerstil eller ett rustikt lantkök.

Med Hue blir smart belysning enkelt. Du kan snabbt uppdatera ditt hem med Hue smarta ljuskällor i dina befintliga lampor. Lägg till lite gammaldags känsla genom att använda ljuskällor i traditionell stil som Hue kronljusfilament. För att ge ditt kök lite extra vintageelegans som matchar ditt kök kan du använda filamentljuskällor i dina befintliga lampor.  Smarta LED-filamentljuskällor sammanför det bästa av två världar: de är lika effektiva som dina vanliga LED-ljuskällor och lika eleganta som den klassiska ljuskällan med sitt glödande inre. Dessa smarta ljuskällor är dimbara från klart dagsljus till dämpat kvällsljus och låter dig fylla ditt kök med precis rätt nivå av varmt ljus där du behöver det. Välj mellan den populära Edison-formen, globlampa, standard eller kronljus för att få den rätta looken för varje del av ditt kök.

Om du har skåp eller trähyllor i ditt kök varför inte göra dem till en iögonfallande funktion genom att fylla dem med ljus? Sätt lightstrips längs dem eller ovanpå för att få fin accentbelysning i köket, eller för att visa upp vaser och porslin! Eller varför inte sätta en Signe golvlampa i ett hörn för extra belysning? Signe är en väldigt diskret golvlampa men när den tänds så är den allt annat än diskret. Signe förhöjer stämningen i alla rum!

Ett mysigt köksbord accentuerat med Hue-glödlampor som lyser i varmvitt

Den perfekta belysningen för kök av alla storlekar

Köksbelysning för små kök

Rätt balans mellan belysningen i köket hjälper verkligen utrymmet att verka mindre trångt och rörigt samtidigt som dess funktionalitet optimeras. Fundera på vilka olika aktiviteter som pågår i varje del av köket och fundera på om du behöver installera mer belysning på dessa platser. En optimal mängd ljus gör att ditt kök känns större, särskilt om det saknas naturligt ljus.

Om det är låg takhöjd i köket kan man installera rader av infälld belysning för att få ett jämnt ljusflöde. Detta är enklare att göra vid nybyggnation eller renovering. Dessa är infällda i taket och är aldrig i vägen. Få takhöjden i köket att verka högre genom att sätta lightstrips över skåp och hyllor. Då riktas ljuset uppför och nedför väggarna vilket ger mer rymd. Det kan också fungera som accentbelysning när du markerar detaljer på väggen, till exempel tavlor eller stukatur.

Om dina ljuskällor inte har rekommenderad maxeffekt för dina lampor kan du skaffa starkare ljuskällor. Ofta känns små rum trånga på grund av otillräcklig belysning. Hue smarta ljuskällor kan regleras från klart, vitt till varmvitt ljus och även färger som du väljer.

Ett kök upplyst av LED-lister

Köksbelysning för ett stort kök

Om du har turen att ha ett stort kök är det ett utmärkt tillfälle att experimentera med en rad kökstaklampor. Återigen, överväga de aktiviteter du brukar göra i de olika delarna av köket och överväga hur mycket ljus som behövs och vilken typ av armatur som passar dig bäst.

Skenbelysning som Hue Perifo är en helt anpassningsbar lösning som är idealisk för större kök. Skenorna är utformade att användas med en mängd olika ljuskällor inklusive spotlights, pendelbelysning och ljusskenor. Fundera på ett fyrkantigt spår som täcker hela taket och klicka sedan i belysningen utifrån hur du vill belysa köket. En serie pendellampor i olika längder över köksbordet, rader av spotlights vinklade över arbetsytor och en rad ljusskenor för att lysa upp större golvområden.

Om du har ett kök eller en köksö där en optimal spridning av kraftfull belysning krävs är takpendelbelysning som Hue Datura ett utmärkt alternativ. Den eleganta och ramlösa designen finns i ett stort utbud av former för att komplettera ditt kök utan att vara påträngande. Datura-paneler är ett utmärkt alternativ för större utrymmen då de sprider ett diffust ljus nedåt med bakgrundsbelysning som ger ett ljussken över taket. Varje panel kan till och med ställas in på två olika färger samtidigt! 

Belysning för alla delar av köket

Idéer för köksbelysning över diskbänken

Ingen tycker om att diska, men det blir i alla fall enklare om din diskho är ordentligt upplyst. Ett alternativ för takbelysning är infälld belysning i eller spotlights riktat mot diskhon. Infällda spottar är diskreta och är idealiska för att få kraftfull belysning över ett visst område. Undvik belysning som lyser bakifrån om det är den enda ljuskällan – du vill inte skapa skuggor över disken när du diskar. 

En kökstaklampa i form av en pendel skiner med ett varmt sken över ett köksbord

Idéer för belysning över matbord

Att umgås eller anordna kalas, after work eller högtider – det är vid köksbordet magi uppstår. Så det förtjänar belysning som också är magisk! Det bästa valet för att ljussätta ett bord är en pendellampa som hängs rakt ovanför. Det här är det perfekta tillfället för att låta belysningen bli en funktion i köket. Välj gärna en pendel med en längre sladd så att lampan är ungefär 50 centimeter från bordsytan. En stor lampskärm fångar ögat och ser till att bordet är väl upplyst. Få måltiderna att kännas extra mysiga genom att placera en bordslampa i mitten av bordet. Hue Go bärbara bordslampa med sin eleganta design utgör mittpunkten vid alla måltider. Dessutom behöver du inte irritera dig på sladdar som är på bordet. Ta bara bort lampan från laddningsbasen, placera den där du vill ha den och ställ in den på valfri färg för att återskapa atmosfären på din favoritrestaurang.

Belysning ovanför köksön

Om köket är hemmets hjärta är köksön kökets hjärta! Din köksö är en mittpunkt i köket och mer än en yta bara för att laga mat – det är även en plats för att äta, umgås och koppla av när som helst på dagen.

Som ett verkligt multifunktionellt utrymme förtjänar det verkligen multifunktionell belysning. Starkare arbetsbelysning gör det enklare när du lagar mat, läser ett recept eller hjälper barnen med läxorna. Och när det är dags att sitta ner och prova dina kulinariska mästerverk kan du ställa in mjuka toner för att skapa en avslappnad middagskänsla för familj och vänner.

Gör mittpunkten i köket ännu viktigare genom att välja en pendellampa för köksön. Fundera över antalet pendellampor som behövs över din köksö, hur långt emellan varandra de ska sitta och hur högt du vill ha dem hängandes över köksön. En bra tumregler är ca 75-90 cm över köksön. Du vill kunna laga mat och hänga vid köksön utan att slå i lampan. Hue Flourish pendellampa med sin stilrena runda design och räfflade yta ger ett kraftfullt ljus till utrymmet när det behövs men även glödande mysbelysning när det önskas. Om din köksö är lång kan du hänga flera Flourish-pendellampor över köksön – en varannan meter.

Om du redan har pendellampor kan du enkelt uppgradera ljuskällorna till smarta dimbara, white ambience eller white and color ambience-ljuskällor från Hue. Det finns ett stort utbud av ljuskällor i alla storlekar, socklar och stilar. Om din befintliga pendellampa har en transparant skärm kan du använda lampor i Edison-stil med synlig filament för att skapa en klassisk look. Skapa den perfekta intensiteten av vacker glöd för matlagning eller för att skapa en romantisk bistrokänsla.

