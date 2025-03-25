Idéer för köksbelysning

Om köket är hemmets hjärta är köksön kökets hjärta! Din köksö är en mittpunkt i köket och mer än en yta bara för att laga mat – det är även en plats för att äta, umgås och koppla av när som helst på dagen.
Som ett verkligt multifunktionellt utrymme förtjänar det verkligen multifunktionell belysning. Starkare arbetsbelysning gör det enklare när du lagar mat, läser ett recept eller hjälper barnen med läxorna. Och när det är dags att sitta ner och prova dina kulinariska mästerverk kan du ställa in mjuka toner för att skapa en avslappnad middagskänsla för familj och vänner.
Gör mittpunkten i köket ännu viktigare genom att välja en pendellampa för köksön. Fundera över antalet pendellampor som behövs över din köksö, hur långt emellan varandra de ska sitta och hur högt du vill ha dem hängandes över köksön. En bra tumregler är ca 75-90 cm över köksön. Du vill kunna laga mat och hänga vid köksön utan att slå i lampan. Hue Flourish pendellampa med sin stilrena runda design och räfflade yta ger ett kraftfullt ljus till utrymmet när det behövs men även glödande mysbelysning när det önskas. Om din köksö är lång kan du hänga flera Flourish-pendellampor över köksön – en varannan meter.
Om du redan har pendellampor kan du enkelt uppgradera ljuskällorna till smarta dimbara, white ambience eller white and color ambience-ljuskällor från Hue. Det finns ett stort utbud av ljuskällor i alla storlekar, socklar och stilar. Om din befintliga pendellampa har en transparant skärm kan du använda lampor i Edison-stil med synlig filament för att skapa en klassisk look. Skapa den perfekta intensiteten av vacker glöd för matlagning eller för att skapa en romantisk bistrokänsla.