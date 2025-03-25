Idéer för köksbelysning

Belysningsskenor som Hue Perifo är helt anpassningsbara så att du kan bli en belysningsdesigner! Välj de längder på skenorna som du behöver, sätt ihop dem och montera dem i kökets tak eller på en vägg. Moduldesignen innebär att du kan bygga en skena som passar måtten i ditt kök – ha dem ovanför arbetsytor, bord och köksöar. Eller skapa en häftig design genom att göra den kvadratisk, rektangulär, L- eller U-formad och montera den ovanför ditt utrymme.

När skenan är installerad kan du klicka i ditt val av Perifo-belysning och placera dem var som helst på skenan. Använd spotlights för att rikta ljuset mot dina arbetsytor. Eleganta pendellampor är idealiska för belysning av bord eller öar och lysrör för belysning av längre bänkskivor.

Om du vill ha ännu mer belysning och inte bara lampor från taket kan du sätta lightstrips under överskåpen, och på det sättet lyckas få bra arbetsbelysing där taklamporna inte kommer åt. De är flexibla och kan böjas, formas och klippas för att passa in i alla vinklar och vrår. Ställ in dem på klart, vitt ljus för att laga mat och varmare toner eller färgade toner för att skapa en inbjudande stämning för dina gäster.