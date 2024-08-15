Support
En inblick i vägglampor utomhus

24/01/2024

Om du inte har tittat på dekorativa vägglampor tidigare kan det vara svårt att veta vad man ska leta efter och vad man ska överväga. Vi har satt samman detta för att hjälpa dig att få en bättre förståelse för de olika sätten utomhusbelysning kan användas på, utbudet av armaturer som finns tillgängliga och hur du installerar och kontrollerar din utomhusbelysning.

Väggmonterade utomhuslampor och deras användningsområden

Moderna utomhusvägglampor kan tjäna flera olika funktioner, men de används vanligtvis för följande ändamål:

  • Förbättra estetiken i din bostads exteriör.
  • Skapa en inbjudande atmosfär under utomhussammankomster.
  • Ger trygghet och säkerhet för extra sinnesro.

Du kan fokusera på att lyfta fram arkitektoniska detaljer, skapa ett mysigt utomhusutrymme eller ge tillräcklig belysning för vägar. Men du kan också göra alla tre samtidigt (i varierande grad förstås!). Bestäm bara vad du behöver först. Det hjälper dig att välja armaturer baserat på funktioner som matchar dina behov och hjälper till med placering för optimal effektivitet.

Du kan också kolla in fler idéer för utomhusbelysning här.

Typer av ytterväggsbelysning

När du har fastställt syftet med din utomhusväggmonterade belysning kan du välja bland ett brett utbud av stilar och funktioner. Från minimalistiska, stilrena design som smidigt smälter in i moderna miljöer till mer utsmyckade och traditionella armaturer som ger en touch av tidlös charm finns det en elegant utomhusvägglampa för varje stil.

Vägglampor är eleganta utomhusvägglampor som är kända för sina estetiska och funktionella egenskaper, och finns i olika alternativ från klassiska lyktstolpsliknande armaturer till mer moderna designer. 
Köp Philips Hue Impress

Med utomhusvägglampor med upp- och nedåtriktat ljus strålar ljuset från både topp och botten vilket är perfekt för bredare utrymmen som en yttervägg.
Köp Philips Hue Dymera

Strålkastare är utformade för att ge dynamisk, atmosfärisk belysning och förbättra synligheten för extra säkerhet i trädgårdar, uteplatser och uppfarter. Lägger till både stil och säkerhet i dina utomhusutrymmen.
Köp Philips Hue Discover Outdoor Floodlight

Spotlight är utformade för att ge dynamisk, atmosfärisk belysning och förbättra synligheten för extra säkerhet i trädgårdar, uteplatser och uppfarter. Lägger till både stil och säkerhet i dina utomhusutrymmen.
Köp Philips Hue utomhusspotlights

Vägglyktor är kända för sitt klassiska och tidlösa utseende och har en traditionell eller vintage design som ger rustik charm samtidigt som de ger gott om belysning.
Köp Philips Hue Econic

Det breda utbudet av integrerade väggbelysningar ger dig en rik palett av valmöjligheter som kan användas för att skapa högst anpassad utomhusbelysning som perfekt matchar din personliga smak. Vissa integrerade väggbelysningar kan till och med ha två ljusstrålar som lyser både uppåt och nedåt, som exempelvis Dymera väggbelysning, vars ljus du kan styra individuellt.
Köp Dymera vägglampa

Utforska hela utbudet av Philips Hue's smarta utomhusbelysning.

Natascha Seeger Cross

Att driva jämnt integrerade utomhusväggbelysningar

Att förstå hur olika moderna infällda ytterväggslampor drivs är också en viktig del av att välja rätt alternativ. På Philips Hue erbjuder vi två typer av utomhusbelysning:

Standard linjespänning, som är ansluten direkt till ditt hems el. Ger dig en konsekvent och tillförlitlig ljuskälla som är idealisk för områden där kontinuerlig belysning önskas – till exempel säkerhets- och underhållningsutrymmen.

Lågspänning, som enkelt kan installeras genom att ansluta den till vanliga utomhusuttag. Ger ett mångsidigt och användarvänligt alternativ för belysning av trädgårdsgångar, accentuering av landskapselement och skapande av inbjudande utomhusmiljöer.

Med tanke på att varje strömkälla har olika styrkor är det bäst att anpassa din utomhusbelysning efter dina önskemål och behov.

Personifiera ytterväggslampor

Det kan vara enkelt och smidigt att ta kontroll över moderna infällda ytterväggslampor med ett smart belysningssystem som Philips Hue. Med Philips Hue-appen kan du hantera och anpassa din utomhusbelysning direkt från din smartphone eller surfplatta.

Utforska en palett med mer än 16 miljoner färger och ett spektrum av vita nyanser. Lys upp föremål, träd eller gångvägar för att göra ditt utomhusområde till ditt eget. Spara dina favoritkonfigurationer och hämta dem direkt med ett enkelt tryck på Hue-appen.

Dessutom kan du ställa in scheman för att automatisera din utomhusbelysning och se till att den tänds och släcks vid specifika tider (eller när du kommer och går!), vilket sparar energi när det inte behövs. Med appen har du flexibiliteten att förvandla ditt utomhusutrymme med ljus, vilket gör det både funktionellt och estetiskt tilltalande.

*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka

