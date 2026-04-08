Storleksguide för pendellampor

21 januari 2026
Pendellampor gör mer än att lysa upp ett rum – de påverkar balans, komfort och atmosfär. I rätt storlek kan de få en köksö att kännas välkomnande, framhäva en diskho eller utgöra en fokuspunkt i en trappa. Men att välja rätt storlek och höjd på pendellampan kan kännas överväldigande om du inte är säker på vilka mått du ska följa.
Den här storleksguiden för pendellampor har allt med tydliga designregler med alla mått du behöver. Våra storlekstips för pendellampor innehåller även pendellampsstorlekar för köksöar och principer och riktlinjer för diskhon. Du hittar praktiska måttformler, visuella tips och inspiration om proportioner från Philips Hue så att du kan skapa belysning som vackert anpassar sig till varje ögonblick.
Så här placerar man pendellampor
Designers börjar ofta med tre viktiga överväganden: höjd, avstånd och skala. Oavsett om du placerar pendellampor över en köksö, över en diskho eller i en trappa, är grunden densamma.
Viktiga regler:
Höjd: Häng pendellampor 76–91 cm över utrymmet
Mellanrum: Lämna 61–91 cm mellan lamporna
Höjdjustering: Lägg till 7,5 cm per 30 cm över 244 cm
Skala: Välj en pendeldiameter som passar rummet eller ytan nedanför
Dessa mått hjälper till att upprätthålla tydliga siktlinjer, jämn ljusfördelning och balanserade proportioner. Läs mer om hur man hänger upp pendellampor.
Storlek och placering för pendelbelysning över köksö
Om du använder pendellampor ovanför din köksö bör du välja pendellampor utifrån köksöns storlek och takhöjden. Att hänga flera mindre pendellampor i rad skapar en jämn ljusfördelning och en mysig atmosfär. En köksö är en av de mest populära platserna att hänga pendellampor på, och att få rätt proportioner har stor inverkan på hela rummet.
Vilken är den bästa höjden för belysning över en köksö?
För standardtakhöjder (244 cm) kan du hänga varje lampa:
76–91 cm ovanför bänkskivan
För högre tak, öka med:
7,5 cm för varje ytterligare 30 cm
Den här höjden säkerställer tydligt ljus och skapar fokuserad funktionell belysning.
Storlek på pendelbelysning för din köksö
För att välja rätt storlek:
Liten köksö (122–152 cm): kompakta pendellampor
Medelstor köksö (183–213 cm): pendellampor i mellanstorlek
Stor köksö (244–274 cm): pendellampor i mellanstorlek till stor storlek
Designertips:
En enkel formel är:
Pendellampans diameter ≈ köksöns bredd ÷ 5
Detta ger en bekväm visuell balans.
Hur många pendellampor behöver du för en lång köksö?
152–183 cm köksö → 2 pendellampor
213–274 cm köksö → 2 till 3 pendellampor
305 cm+ köksö → 3 pendellampor eller en lång linjär lampa
Hur långt ifrån varandra ska pendellampor placeras?
61–91 cm från mitt till mitt
30 cm från köksöns kant till den första pendellampan
Detta avstånd skapar en jämn ljusrytm längs öns yta.
Pendelbelysning över diskhon
När du väljer en pendellampa över din diskho ska du ta diskhons bredd och takhöjden i åtanke. En pendellampa i mellanstorlek fungerar ofta bra för att ge rätt ljusstyrka utan att vara visuellt dominant. Det är bra att ha belysning över diskhon som känns både praktisk och varm.
Perfekt upphängningshöjd
- Häng pendellampans nedre del:
- 76–91 cm över diskhons kant eller bänkskivan.
Storlek
Mindre eller medelstora hängen är bäst för att undvika att överbelasta området.
Ljuskvalitet
Välj justerbar vitt ljus:
2700–3000 K för en mjuk och varm atmosfär
3 000–4 000 K för klar arbetsbelysning
Med Philips Hue kan du byta mellan varm och kall ljusintensitet. Philips Hue smarta ljussystem är fullt av många fler smarta funktioner. Ställ in din köksbelysning så att den tänds och släcks med automationer i Hue app. Få ett varmt välkomnande på morgonen och låt belysningen dimras senare på kvällen. Vi har ganska ofta händerna fulla när vi går in och ut ur köket. Om du har en smart hemassistent, varför inte använda röststyrning? Ge enkla röstkommandon för att dimma, ljusa upp eller slå på och av pendellampor. Perfekt när du har våta eller matkladdiga händer!
Storlek på pendellampa för trappor och höga takhöjder
Pendellampor, speciellt när flera placeras tillsammans, kan bli ett blickfång i trappan och ge god belysning. Se till att pendellampan i trappan sitter tillräckligt högt så att människor kan gå under den utan att stöta in i lampan. Stora, klara pendellampor är perfekta i trappor och skapa iögonfallande belysning som är perfekt för hög takhöjd.
Rekommenderad fallhöjd
En pendellampa går typiskt ned:
244–366 cm från taket
Det här säkerställer att pendellampan fyller ett synligt vertikalt utrymme.
Perfekta lamptyper
Stora iögonfallande hängen
Flerljuskluster
Justerbara kabelhängen
Höga linjära hängen
Smart belysning kan förhöja dramatiken ytterligare genom att justera ljusstyrkan vid olika tider på dygnet.
Ytterligare storleksöverväganden
Formel för pendellampans diameter
Två populära formler:
Pendellampans diameter = köksöns bredd ÷ 5
Total bredd för kombinerade pendellampor = 60–70 % av köksöns längd
Lumen för olika användning av pendellampor
Arbetsområden: 300–600+ lumen
Omgivande områden: 200–300 lumen
Dekorativa pendellampor: flexibla, beroende på atmosfär
Att välja former
Glob: jämnt, mjukt ljus
Kon: fokuserad arbetsbelysning
Cylinder: varmt omgivningsljus
Linjär: modern, riktad belysning
Hur Philips Hue hjälper dig att förbättra din pendelbelysning
Philips Hue pendellampor och smarta ljuskällor erbjuder flexibilitet för alla utrymmen. Du kan justera ljusstyrka, färgtemperatur eller till och med skapa scener som skiftar automatiskt under dagen.
Höjdpunkter inkluderar:
Finjustering av ljusstyrkan för arbetsbelysning eller omgivningsbelysning
Varmt-till-kallvitt alternativ och färgalternativ (beroende på modell)
Dimring utan att dra om kabeldragningen
Automatiseringar som anpassar ljuset till din morgonrutin eller kvällsatmosfär
Långa kabelalternativ på utvalda pendellampor för hög takhöjd
Praktisk checklista inför köp
Ceiling height (important for drop length)
Counter, sink or table width
Pendant diameter
Surface to pendant height (30–36 in / 76–91 cm)
Number of pendants & spacing
Type of light needed (task, ambient or decorative)
IP rating if used near water
Smart bulb compatibility
