Support
Hue pendellampor med Hue Filament bulb ovanför matbord

Storleksguide för pendellampor

21 januari 2026

Pendellampor gör mer än att lysa upp ett rum – de påverkar balans, komfort och atmosfär. I rätt storlek kan de få en köksö att kännas välkomnande, framhäva en diskho eller utgöra en fokuspunkt i en trappa. Men att välja rätt storlek och höjd på pendellampan kan kännas överväldigande om du inte är säker på vilka mått du ska följa.

Den här storleksguiden för pendellampor har allt med tydliga designregler med alla mått du behöver. Våra storlekstips för pendellampor innehåller även pendellampsstorlekar för köksöar och principer och riktlinjer för diskhon. Du hittar praktiska måttformler, visuella tips och inspiration om proportioner från Philips Hue så att du kan skapa belysning som vackert anpassar sig till varje ögonblick.

Hue Perifo belysningsskenor lyser upp köket med pendelbelysning

Så här placerar man pendellampor

Designers börjar ofta med tre viktiga överväganden: höjd, avstånd och skala. Oavsett om du placerar pendellampor över en köksö, över en diskho eller i en trappa, är grunden densamma.

Viktiga regler:

  • Höjd: Häng pendellampor 76–91 cm över utrymmet

  • Mellanrum: Lämna 61–91 cm mellan lamporna

  • Höjdjustering: Lägg till 7,5 cm per 30 cm över 244 cm 

  • Skala: Välj en pendeldiameter som passar rummet eller ytan nedanför

Dessa mått hjälper till att upprätthålla tydliga siktlinjer, jämn ljusfördelning och balanserade proportioner. Läs mer om hur man hänger upp pendellampor.

 

 

Storlek och placering för pendelbelysning över köksö

Om du använder pendellampor ovanför din köksö bör du välja pendellampor utifrån köksöns storlek och takhöjden. Att hänga flera mindre pendellampor i rad skapar en jämn ljusfördelning och en mysig atmosfär. En köksö är en av de mest populära platserna att hänga pendellampor på, och att få rätt proportioner har stor inverkan på hela rummet.

En kökstaklampa i form av en pendel skiner med ett varmt sken över ett köksbord

Vilken är den bästa höjden för belysning över en köksö?

För standardtakhöjder (244 cm) kan du hänga varje lampa:

  • 76–91 cm ovanför bänkskivan

För högre tak, öka med:

  • 7,5 cm för varje ytterligare 30 cm 

Den här höjden säkerställer tydligt ljus och skapar fokuserad funktionell belysning.

Storlek på pendelbelysning för din köksö

För att välja rätt storlek:

  • Liten köksö (122–152 cm): kompakta pendellampor

  • Medelstor köksö (183–213 cm): pendellampor i mellanstorlek

  • Stor köksö (244–274 cm): pendellampor i mellanstorlek till stor storlek

Designertips: 
En enkel formel är: 
Pendellampans diameter ≈ köksöns bredd ÷ 5 
Detta ger en bekväm visuell balans.

Hur många pendellampor behöver du för en lång köksö?

  • 152–183 cm köksö → 2 pendellampor

  • 213–274 cm köksö → 2 till 3 pendellampor

  • 305 cm+ köksö → 3 pendellampor eller en lång linjär lampa

Hur långt ifrån varandra ska pendellampor placeras?

  • 61–91 cm från mitt till mitt

  • 30 cm från köksöns kant till den första pendellampan

    Detta avstånd skapar en jämn ljusrytm längs öns yta.

Pendelbelysning över diskhon

När du väljer en pendellampa över din diskho ska du ta diskhons bredd och takhöjden i åtanke. En pendellampa i mellanstorlek fungerar ofta bra för att ge rätt ljusstyrka utan att vara visuellt dominant. Det är bra att ha belysning över diskhon som känns både praktisk och varm.

Ett elegant kök belyst med klart, vitt, smart ljus i form av pendelbelysning och striplights under skåp

Perfekt upphängningshöjd

  • Häng pendellampans nedre del:
  • 76–91 cm över diskhons kant eller bänkskivan.

Storlek

Mindre eller medelstora hängen är bäst för att undvika att överbelasta området.

Ljuskvalitet

Välj justerbar vitt ljus:

  • 2700–3000 K för en mjuk och varm atmosfär

  • 3 000–4 000 K för klar arbetsbelysning

Med Philips Hue kan du byta mellan varm och kall ljusintensitet. Philips Hue smarta ljussystem är fullt av många fler smarta funktioner. Ställ in din köksbelysning så att den tänds och släcks med automationer i Hue app. Få ett varmt välkomnande på morgonen och låt belysningen dimras senare på kvällen. Vi har ganska ofta händerna fulla när vi går in och ut ur köket. Om du har en smart hemassistent, varför inte använda röststyrning? Ge enkla röstkommandon för att dimma, ljusa upp eller slå på och av pendellampor. Perfekt när du har våta eller matkladdiga händer!

Storlek på pendellampa för trappor och höga takhöjder

Pendellampor, speciellt när flera placeras tillsammans, kan bli ett blickfång i trappan och ge god belysning. Se till att pendellampan i trappan sitter tillräckligt högt så att människor kan gå under den utan att stöta in i lampan. Stora, klara pendellampor är perfekta i trappor och skapa iögonfallande belysning som är perfekt för hög takhöjd.

Linjär Black Ensis-lampa ovanför köksbordet

Rekommenderad fallhöjd

En pendellampa går typiskt ned:

244–366 cm från taket

Det här säkerställer att pendellampan fyller ett synligt vertikalt utrymme.

Perfekta lamptyper

  • Stora iögonfallande hängen

  • Flerljuskluster

  • Justerbara kabelhängen

  • Höga linjära hängen 

Smart belysning kan förhöja dramatiken ytterligare genom att justera ljusstyrkan vid olika tider på dygnet.

Smart Perifo skenbelysning i svart monterad i taket i olika delar av ett hem

 

 

Ytterligare storleksöverväganden

Formel för pendellampans diameter

  • Två populära formler:

  • Pendellampans diameter = köksöns bredd ÷ 5

Total bredd för kombinerade pendellampor = 60–70 % av köksöns längd

Lumen för olika användning av pendellampor

  • Arbetsområden: 300–600+ lumen

  • Omgivande områden: 200–300 lumen

  • Dekorativa pendellampor: flexibla, beroende på atmosfär

Att välja former

  • Glob: jämnt, mjukt ljus

  • Kon: fokuserad arbetsbelysning

  • Cylinder: varmt omgivningsljus

  • Linjär: modern, riktad belysning 

 

 

Hur Philips Hue hjälper dig att förbättra din pendelbelysning

Philips Hue pendellampor och smarta ljuskällor erbjuder flexibilitet för alla utrymmen. Du kan justera ljusstyrka, färgtemperatur eller till och med skapa scener som skiftar automatiskt under dagen.

Man och kvinna som lagar mat vid en köksö med tre vita pendellampor

Höjdpunkter inkluderar:

  • Finjustering av ljusstyrkan för arbetsbelysning eller omgivningsbelysning

  • Varmt-till-kallvitt alternativ och färgalternativ (beroende på modell)

  • Dimring utan att dra om kabeldragningen 

  • Automatiseringar som anpassar ljuset till din morgonrutin eller kvällsatmosfär

  • Långa kabelalternativ på utvalda pendellampor för hög takhöjd

Smarta belysningsfunktioner

Praktisk checklista inför köp

  • Ceiling height (important for drop length)

  • Counter, sink or table width

  • Pendant diameter

  • Surface to pendant height (30–36 in / 76–91 cm) 

  • Number of pendants & spacing

  • Type of light needed (task, ambient or decorative)

  • IP rating if used near water

  • Smart bulb compatibility 

Tillbaka till alla produkter
  • Paypal
  • Betala med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay