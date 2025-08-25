Sömlös kontroll av lampor och hemlarm i en app

Med Hue-appen kan du ta kontroll över alla delar av ditt smarta säkerhetssystem var du än har en internetanslutning. Med bara ett tryck kan du aktivera eller avaktivera systemet, ge behörigheter till medlemmar i ditt hem – eller bara kontrollera om du lämnade bakdörren öppen.