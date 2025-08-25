Support
  • Övervaka ditt hem i realtid
  • Lättillgänglig hemsäkerhet
  • Få omedelbara aviseringar

Hemsäkerhet i Hue-appen

Du har verktygen: säkerhetskameror, rörelse- och kontaktsensorer och smart belysning. Här får du hjärnan också: Säkerhetscentret i Philips Hue-appen – som gör ditt hemlarm mer lysande än någonsin.

Komplett hemsäkerhet och fjärrstyrning av ljus med Hue-appen

Hue Secure levereras med genomtänkta programvarufunktioner som är utformade för att hjälpa dig att känna dig trygg, var du än är. Här är tips på några toppval från vårt team.

Ett par granskar övervakningsfilmer på en surfplatta

Larmande lampor

Ljuslarm och ljudlarm triggas automatiskt eller på begäran när en rörelse detekteras i aktiverat läge. Det ger ett extra säkerhetslager.

En person övervakar sin ytterdörr med en Hue Secure-videodörrklocka via Hue-appen när de inte är hemma.
Icon-timer

Omedelbara smarta aviseringar

Få aviseringar i realtid i Hue-appen när din videodörrklocka, rörelsesensorer, kontaktsensorer eller kameror detekterar aktivitet. Sett något avvikande? Vidta omedelbara åtgärder eller aktivera larm för att avskräcka intrång.

En man tittar på sin smartphone medan han står utomhus.
Ikon – hemtidslinje

Tidslinje

Håll koll på allt som händer i och runt ditt hem, oavsett var du befinner dig.

En kvinna vid en ytterdörr pratar och vinkar mot Hue Secure-videodörrklockan.
Icon-alarm

Ljus Chime och varningar

Gör om dina Philips Hue-lampor till säkerhetssignaler och aviseringar när någon ringer på dörrklockan eller ljudröklarmet triggas.

En man aktiverar sitt Hue-säkerhetssystem med hjälp av Hue-appen när han lämnar sitt hus.
Icon-settings

Automatisering av aktivering

Aktivera och avaktivera enkelt ditt säkerhetssystem enligt schema eller hantera allt direkt från appen.

En Hue Smart Chime inkopplad i ett vägguttag triggar ett ljudlarm.
Ikon - rörelsekänslighet

Härma närvaro

Använd lamporna för att skapa en illusion av aktivitet hemma, även när du är borta.

En vit Hue Secure-kamera och Hue-appen som visar avancerade säkerhetsfunktioner i Plus-prenumerationen.

Få ännu fler funktioner med en plan

Välj mellan Basic- och Plus-plan för att få tillgång till avancerade funktioner, som videohistorik, aktivitets- och paketzoner, och smartare aviseringar som meddelar dig om din kamera upptäcker en person, ett djur eller ett fordon.

Person A ser ett leveransombud framför ytterdörren i Hue-appen på sin smartphone.

Sömlös kontroll av lampor och hemlarm i en app

Med Hue-appen kan du ta kontroll över alla delar av ditt smarta säkerhetssystem var du än har en internetanslutning. Med bara ett tryck kan du aktivera eller avaktivera systemet, ge behörigheter till medlemmar i ditt hem – eller bara kontrollera om du lämnade bakdörren öppen.

En svart smarthemhubb Hue Bridge Pro

Uppgradera till Hue Bridge Pro – gör dina lampor rörelsemedvetna

Gör dina lampor smartare med Hue Bridge Pro. Gör om dem till rörelsedetekteringssensorer som reagerar på rörelser, skickar aviseringar och lyser upp. Du kan också aktivera ljuslarm, närvaroimitation och andra ljusfunktioner – allt från systemet du redan har.

¹Kräver en Philips Hue Bridge.

*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka

