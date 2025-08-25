Du har verktygen: säkerhetskameror, rörelse- och kontaktsensorer och smart belysning. Här får du hjärnan också: Säkerhetscentret i Philips Hue-appen – som gör ditt hemlarm mer lysande än någonsin.
- Övervaka ditt hem i realtid
- Lättillgänglig hemsäkerhet
- Få omedelbara aviseringar
Komplett hemsäkerhet och fjärrstyrning av ljus med Hue-appen
Hue Secure levereras med genomtänkta programvarufunktioner som är utformade för att hjälpa dig att känna dig trygg, var du än är. Här är tips på några toppval från vårt team.
Larmande lampor
Ljuslarm och ljudlarm triggas automatiskt eller på begäran när en rörelse detekteras i aktiverat läge. Det ger ett extra säkerhetslager.
Omedelbara smarta aviseringar
Få aviseringar i realtid i Hue-appen när din videodörrklocka, rörelsesensorer, kontaktsensorer eller kameror detekterar aktivitet. Sett något avvikande? Vidta omedelbara åtgärder eller aktivera larm för att avskräcka intrång.
Tidslinje
Håll koll på allt som händer i och runt ditt hem, oavsett var du befinner dig.
Ljus Chime och varningar
Gör om dina Philips Hue-lampor till säkerhetssignaler och aviseringar när någon ringer på dörrklockan eller ljudröklarmet triggas.
Automatisering av aktivering
Aktivera och avaktivera enkelt ditt säkerhetssystem enligt schema eller hantera allt direkt från appen.
Härma närvaro
Använd lamporna för att skapa en illusion av aktivitet hemma, även när du är borta.
Få ännu fler funktioner med en plan
Välj mellan Basic- och Plus-plan för att få tillgång till avancerade funktioner, som videohistorik, aktivitets- och paketzoner, och smartare aviseringar som meddelar dig om din kamera upptäcker en person, ett djur eller ett fordon.
Sömlös kontroll av lampor och hemlarm i en app
Med Hue-appen kan du ta kontroll över alla delar av ditt smarta säkerhetssystem var du än har en internetanslutning. Med bara ett tryck kan du aktivera eller avaktivera systemet, ge behörigheter till medlemmar i ditt hem – eller bara kontrollera om du lämnade bakdörren öppen.
Uppgradera till Hue Bridge Pro – gör dina lampor rörelsemedvetna
Gör dina lampor smartare med Hue Bridge Pro. Gör om dem till rörelsedetekteringssensorer som reagerar på rörelser, skickar aviseringar och lyser upp. Du kan också aktivera ljuslarm, närvaroimitation och andra ljusfunktioner – allt från systemet du redan har.
Frågor och svar om hemlarmsystem
Vad kan jag se på säkerhetstidslinjen med min videodörrklocka och chime?
Vad kan jag göra med mitt säkerhetssystem om jag tror att det finns en inkräktare i mitt hem?
Vilka Philips Hue-produkter fungerar med en Secure-installation?
Hur många säkerhetskameror, videodörrklockor eller chimes kan jag ha i ett Philips Hue-hem?
Vilken teknik används för att fjärrstyra hemlarmet?
Kan Hem-appen för videodörrklockan visa aviseringar på telefonen?
Hittar du inte svaret?
¹Kräver en Philips Hue Bridge.
*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka.