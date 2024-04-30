Skapa ett smart hem som svarar på alla dina kommandon – allt du behöver göra är att säga de rätta orden.
Philips Hue och Google Assistant
Smartare och ljusare med Google Assistant
Få ut mesta möjliga av ditt smarta hem
Oavsett om du tänder lamporna eller varvar ner inför en god natts sömn samarbetar Philips Hue och Google Assistant för att få ditt smarta hem att fungera för dig.
Styr lamporna med rösten
Använd Google Assistant för att styra dina Philips Hue-lampor – eller till och med din Hue sync box – med rösten.
Somna bättre, vakna naturligt
Automatisera sovrumsbelysningen med kommandon för behaglig insomning och uppvakning. Dimra belysningen sakta vid läggdags eller vakna till en egen soluppgång.
Välj hur systemet ska konfigureras
Lås upp hela paketet av smart belysning med Hue Bridge. Lämpar sig inte utrymmet för en Hue Bridge? Få upp till tio lampor i ett rum med Bluetooth.
Skaffa Google Nest
Gå till Google Store och hitta Google Assistant-aktiverade högtalare och skärmar, som Google Nest Mini, Google Nest Hub och Google Nest Hub Max.