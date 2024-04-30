Support

Philips Hue och Google Assistant

Skapa ett smart hem som svarar på alla dina kommandon – allt du behöver göra är att säga de rätta orden.

Smartare och ljusare med Google Assistant

Få ut mesta möjliga av ditt smarta hem

Oavsett om du tänder lamporna eller varvar ner inför en god natts sömn samarbetar Philips Hue och Google Assistant för att få ditt smarta hem att fungera för dig.

Man som sitter i en soffa och tittar på TV med surroundbelysning och en smart högtalare på sidobordet bredvid sig

Styr lamporna med rösten

Använd Google Assistant för att styra dina Philips Hue-lampor – eller till och med din Hue sync box – med rösten.

Se röstkommandon
Somna bättre, vakna naturligt

Automatisera sovrumsbelysningen med kommandon för behaglig insomning och uppvakning. Dimra belysningen sakta vid läggdags eller vakna till en egen soluppgång.

 

Man och kvinna som går in i ett hus med en smart högtalare

Välj hur systemet ska konfigureras

Lås upp hela paketet av smart belysning med Hue Bridge. Lämpar sig inte utrymmet för en Hue Bridge? Få upp till tio lampor i ett rum med Bluetooth.

Se hur det fungerar
Konfigurera Philips Hue och Google Assistant

Gör så här …

Följ dessa steg-för-steg-anvisningar för att konfigurera Philips Hue i Google Home-appen.

Läs guiden
Google Nest

Skaffa Google Nest

Gå till Google Store och hitta Google Assistant-aktiverade högtalare och skärmar, som Google Nest Mini, Google Nest Hub och Google Nest Hub Max.

Gå till Google Store
