Öppna Google Home-appen.

Tryck på plusikonen (+) i det övre vänstra hörnet.

Tryck på Konfigurera enhet.

Tryck på Fungerar med Google.

Markera Philips Hue i listan i nästa fönster. Du kan bläddra för att hitta eller skriva ”Philips Hue” i sökfältet längst upp på skärmen.

Du omdirigeras till ditt Philips Hue-konto. Tryck på Ja för att bevilja Google Home-appens åtkomst till att styra dina Hue-lampor. Appen kommer då att länka Philips Hue till Google Assistant.