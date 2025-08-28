När du ansluter Hue-lampor till Google Assistant får du möjlighet att röststyra och samla alla smarta enheter i ditt hem på ett och samma ställe.
Det här behöver du ha
Skaffa din Google Home- och Philips Hue-utrustning för att komma igång.
Philips Hue-lampor
Oavsett om du har lampor, ljusarmaturer eller något annat är dina Philips Hue-lampor kompatibla med Google Home.
Google Assistant-aktiverad enhet
Välj bland en rad olika Google-produkter med stöd för Google Assistant – eller använd din mobila enhet!
Google Home-appen
Ladda ner Google Home-appen på din mobila enhet.
Hue Bridge (för fullständiga funktioner)
Du kan ansluta Philips Hue till Google Home med Bluetooth, men du får ännu fler funktioner, inklusive support för Matter, med Hue Bridge.
Installera med Hue Bridge
- Öppna Google Home-appen.
- Tryck på plusikonen (+) i det övre vänstra hörnet.
- Tryck på Konfigurera enhet.
- Tryck på Fungerar med Google.
- Markera Philips Hue i listan i nästa fönster. Du kan bläddra för att hitta eller skriva ”Philips Hue” i sökfältet längst upp på skärmen.
- Du omdirigeras till ditt Philips Hue-konto. Tryck på Ja för att bevilja Google Home-appens åtkomst till att styra dina Hue-lampor. Appen kommer då att länka Philips Hue till Google Assistant.
- Tryck på tillbakapilen för att återgå till huvudskärmen i Google Home-appen. Alla dina Philips Hue-lampor och -rum kommer nu att visas.
Säg bara ”Hej Google ...”.
När du har anslutit Philips Hue till Google Home kan du börja använda din röst för att styra lamporna!
“Turn on the lights.”
“Turn off the lights in the kitchen.”
“Turn on the beside lamp.”
“Turn the bedroom blue.”
“Set Spring blossom in the living room.”
“Dim the lights to 60%.”
Frågor och svar
Med vilka Google Assistant-aktiverade enheter kan jag styra mina Philips Hue-lampor?
Varför visas inte min Philips Hue-lampa i appen Google Home?
Hur ska jag göra om jag inte kan ansluta mina Philips Hue-lampor till min Google Assistant med Googles Seamless Setup-process?
Vad är fördelarna med att ansluta till Google Home via Matter i Hue-appen?
Hur ansluter jag till Google Home via Matter i Hue-appen?
Vilka Google Home-funktioner stöds via Matter?
Om jag aktiverar Matter för min Google Home-integration, förlorar jag då något från min nuvarande konfiguration?
Har alla Google Home- och Google Nest-enheter stöd för Matter?
Kompatibel med Matter
Med Matter blir det enklare att ansluta till Google Assistant. Det här protokollet är sömlöst, säkert och byggt för framtidens smarta hem.
Få support
Vi vill alltid hjälpa dig! Läs vidare i Frågor och svar eller ta kontakt med oss om du behöver mer stöd med att parkoppla Philips Hue med Google Home.
*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka.