Närbild på framsidan av Paket: 2 x Secure batterikamera

Paket: 2 x Secure batterikamera

Håll ett öga på ditt hem från var som helst med två Secure batterikameror, som kan användas både inomhus och utomhus. Få en 1080p HD livestream, slå på lamporna eller skicka en varning till din mobila enhet när rörelse detekteras, eller till och med utlösa ett ljudlarm med ett tryck i Hue-appen.

4158,00 kr

Produktfördelar

  • End-to-end kryptering
  • 1080P HD-video
  • Batteridriven
  • Väggmontering ingår
I det här paketet

Närbild på framsidan av Hue Secure batterikamera

2 x Hue Secure batterikamera

Låt Philips Hue hålla ett öga på hemmet åt dig! Få en skarp, tydlig 1080p HD-livestream, tänd lamporna eller skicka en varning till din mobila enhet när rörelse eller ljud detekteras. Du kan till och med aktivera ett ljudlarm med en knapptryckning i Hue-appen. Den här trådlösa hemsäkerhetskameran är lätt att montera och installera i alla hem.

Secure batterikamera

Specifikationer

Produktinformation

Belopp

2

Tekniska specifikationer

2x Hue Secure batterikamera

*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka

