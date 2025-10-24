Med detta nätaggregat för utomhusbruk kan du lysa upp hela din trädgård med smart belysning. Nätaggregatet klarar upp till 100 W. Anslut två kablar — var och en upp till 30 meter lång — till en Philips Hue-lågspänningslampa för utomhusbruk, och lägg till varje armaturs wattal upp till nätaggregatets 100 W-tröskel.