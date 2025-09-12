Support
Närbild på framsidan av Hue 40 W nätaggregat för utomhusbruk

40 W nätaggregat för utomhusbruk

Sätt igång ditt smarta utomhusbelysningssystem med detta nätaggregat för utomhusbruk, som gör att du kan lägga till upp till 40 W av olika ljuskällor. Anslut högst 35 meter kabel till en Philips Hue-lågspänningslampa för utomhusbruk, och lägg ihop varje armaturs wattal upp till nätaggregatets maxgräns på 40 W.

Produktfördelar

  • Förlängningssladd
  • Styrka upp till 40 W
  • Svart
Enkel att installera och utöka

Lys upp mörka gångar, framhäv ditt trädgårdslandskap eller skapa en unik stämning på uteplatsen. Du kan göra det själv med hjälp av Hue-spottar eller -pollare. Produkterna har på låg spänning, är säkra att använda och enkla att installera. Inget krångel längre för att få belysning utomhus: skapa och utöka som du vill.

*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka

