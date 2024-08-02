Erbjudande
Paket: Lightstrip Plus + Dimmer switch + Bridge Pro
Uppdatera ditt hem med Hue Lightstrip Plus, Dimmer Switch och en Bridge Pro. Flexibel smart belysning med trådlös styrning och smidig dimring.
Nuvarande pris är 1697,45 kr, ursprungligt pris är 1997,00 kr
Produktfördelar
- Vitt och färgat ljus
- Flexibel och förlängbar LED-list
- Batteridriven strömbrytare
- Lägg till över 150 lampor och tillbehör
- Upp till 1 700 lm
I det här paketet
1 x Hue White and color ambiance Lightstrip Plus, 2 meter
Skapa stämning i alla rum med hjälp av den här flexibla ljusslingan. Till skillnad från andra liknande produkter kan Hue Lightstrip paras ihop med en Hue Bridge för en mängd smarta funktioner och belysningsmöjligheter.Lightstrip Plus, 2 meter
1 x Hue Dimmer switch
Dimra eller lys upp rummet, byt mellan ljusscener eller få den bästa belysningen beroende på vilken tid på dagen det är. Hue Dimmer Switch kan fästas på väggar eller magnetiska ytor, men kan även användas som fjärrkontroll oavsett var i hemmet du befinner dig.Dimmer switch
1 x Hue Bridge Pro
Nästa generations Hue smart hub. Med chip som kan köra komplexa algoritmer och AI-funktioner, snabbare och starkare än någonsin. Förvandla dina lampor till rörelsesensorer med MotionAware™ i en kombinerad säkerhets- och ljuslösning.Bridge Pro
Specifikationer
