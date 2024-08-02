I det här paketet

1 x Hue White and color ambiance Lightstrip Plus, 2 meter Skapa stämning i alla rum med hjälp av den här flexibla ljusslingan. Till skillnad från andra liknande produkter kan Hue Lightstrip paras ihop med en Hue Bridge för en mängd smarta funktioner och belysningsmöjligheter. Lightstrip Plus, 2 meter

1 x Hue Dimmer switch Dimra eller lys upp rummet, byt mellan ljusscener eller få den bästa belysningen beroende på vilken tid på dagen det är. Hue Dimmer Switch kan fästas på väggar eller magnetiska ytor, men kan även användas som fjärrkontroll oavsett var i hemmet du befinner dig. Dimmer switch