En köksbänk upplyst i varma orange och vita toner av smart ljus.

Vårrea upp till 25%

Kampanj på LED-lister, strömbrytare, ljuskällor och mer!

Två olika rabatter:

15% vid köp av 2 eller fler.
25% om 1 av dem är en Bridge.

Få ditt hem att blomma med vårbelysning!

25% med Hue Bridge

De bästa vårerbjudandena – och alla Philips Hue-funktioner!

Köp en Bridge och minst 1 annan produkt, få 25%.

Kampanj
Bridge Pro

Hue

Bridge Pro

Stöd för över 150 lampor och 50 tillbehör
Förberedd för Hue Sync och MotionAware™
Ger dig kontroll i hela hemmet
Avancerad kryptering med Zigbee Trust Center

1159,00 kr

Kampanj
Bridge

Hue

Bridge

Stöd för 50 lampor och 12 tillbehör
Förberedd för Hue Sync
Ger integrerad belysning och säkerhet
Avancerad kryptering

699,00 kr

Färgglada idéer för våren

Uppdatera med vårbelysning.

Ett vardagsrum upplyst i mjuka vårnyanser av rosa, lila och vitt ljus.

Blommande vardagsrum

Fräscha upp ditt vardagsrum med varma nyanser och pastellfärger från Gradient-produkter. Förvandla ditt hem till en livfull miljö för kvalitetstid. Showtime - våren är här!

Köp belysning vardagsrum
Ett kök och vardagsrum upplyst i varmvita toner av smart ljus.

Förändringens energi

Nya produkter, nya idéer. Fräscha upp ditt kök med smart arbetsbelysning som stimulerar matlagning och kreativitet. Synkronisera dina lampor med musik och din röstassistent för att förvandla vardagliga sysslor till en trevlig stund (Philips Hue Bridge krävs).

Köp köksbelysning
En kvinna kopplar av på en säng som badar i varmvita toner från en sängbordslampa.

Kreativa ljusscener

Sprid lite magi i alla utrymmen med Hue-appens ljusscener. Utforska mjukheten i ”Blossom”, de förgätmigejblå nyanserna i ”Memento”, de rosa och gula nyanserna i ”Lily” och värmen i ”Amber bloom”. Lek runt och ta reda på det!

Utforska Hue-appen

Allt om erbjudandena i vårrean

När är vårrean på belysning?

Vilka produkter ingår i vårrean på belysning?

Hur kan jag hålla mig uppdaterad om Philips Hue-erbjudanden och kampanjer?

Villkor

  • Denna kampanj gäller till och med 23:59 den 6 april 2026.
  • Lägg till två (2) eller fler reavaror i din varukorg och få 15% rabatt på det totala priset för kvalificerade kampanjprodukter. Om en Hue Bridge eller Hue Bridge Pro är en av dessa reaprodukter får du 25% rabatt på det totala priset för kvalificerade kampanjprodukter.
  • Rabatten tillämpas på de kampanjprodukter som är tillagda i kundvagnen vid ankomsten till kassan på https://www.philips-hue.com/sv-se/products/promotions/spring-lighting-deals.
  • Rabatten kan tillämpas på högst 25 produkter i den här kampanjen.
  • Den här kampanjen gäller i mån av tillgänglighet och alla köp omfattas av Philips Hue försäljningsvillkor.
  • Vid retur av en del av en beställning, där så är berättigat, kommer det proportionella rabattvärdet att dras av från återbetalningsbeloppet.
  • Denna kampanj kan inte användas tillsammans med något annat erbjudande eller kupongkod på www.philips-hue.com.
  • Signify Sverige förbehåller sig rätten att avbryta en kampanj när som helst eller att ändra dessa villkor genom att publicera dem på nytt.

