Närbild på framsidan av Paket: Secure trådbunden kamera + E27-ljuskälla i färg + Bridge Pro

Erbjudande

Paket: Secure trådbunden kamera + E27-ljuskälla i färg + Bridge Pro

Ett bra kom-igång-paket för hemsäkerhet. Övervaka ditt hem med en kamera, en smart E27-ljuskälla samt en Bridge Pro.

Produktfördelar

  • Vitt och färgat ljus
  • E27-ljuskälla upp till 1100 lumen
  • End-to-end-kryptering
  • Lägg till över 150 lampor och tillbehör
  • Styr med app, röst eller tillbehör
I det här paketet

Närbild på framsidan av Hue Secure trådbunden kamera

1 x Hue Secure trådbunden kamera

Låt Philips Hue hålla ett öga på hemmet åt dig! Få en skarp, tydlig 1080p HD-livestream, tänd lamporna eller skicka en varning till din mobila enhet när rörelse eller ljud detekteras. Du kan till och med aktivera ett ljudlarm med en knapptryckning i Hue-appen. Den här trådbundna hemsäkerhetskameran är lätt att montera och installera i alla hem.

Secure trådbunden kamera
Närbild på framsidan av Hue White and color ambiance A67 – E27 smart ljuskälla – 1600

1 x Hue White and color ambiance A67 – E27 smart ljuskälla – 1600

Lys upp stora utrymmen med dessa färgstarka smarta E27-ljuskällor. Med en ljusstyrka motsvarande en traditionell 100 W-ljuskälla kan de här ljuskällorna enkelt fylla dina rum med färg.

A67 – E27 smart ljuskälla – 1600
Närbild på framsidan av Hue Bridge Pro

1 x Hue Bridge Pro

Nästa generations Hue smart hub. Med chip som kan köra komplexa algoritmer och AI-funktioner, snabbare och starkare än någonsin. Förvandla dina lampor till rörelsesensorer med MotionAware™ i en kombinerad säkerhets- och ljuslösning.

Bridge Pro

