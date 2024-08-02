Erbjudande
Paket: Secure trådbunden kamera + E27-ljuskälla i färg + Bridge Pro
Ett bra kom-igång-paket för hemsäkerhet. Övervaka ditt hem med en kamera, en smart E27-ljuskälla samt en Bridge Pro.
Nuvarande pris är 2932,29 kr, ursprungligt pris är 3697,00 kr
Produktfördelar
- Vitt och färgat ljus
- E27-ljuskälla upp till 1100 lumen
- End-to-end-kryptering
- Lägg till över 150 lampor och tillbehör
- Styr med app, röst eller tillbehör
I det här paketet
1 x Hue Secure trådbunden kamera
Låt Philips Hue hålla ett öga på hemmet åt dig! Få en skarp, tydlig 1080p HD-livestream, tänd lamporna eller skicka en varning till din mobila enhet när rörelse eller ljud detekteras. Du kan till och med aktivera ett ljudlarm med en knapptryckning i Hue-appen. Den här trådbundna hemsäkerhetskameran är lätt att montera och installera i alla hem.Secure trådbunden kamera
1 x Hue White and color ambiance A67 – E27 smart ljuskälla – 1600
Lys upp stora utrymmen med dessa färgstarka smarta E27-ljuskällor. Med en ljusstyrka motsvarande en traditionell 100 W-ljuskälla kan de här ljuskällorna enkelt fylla dina rum med färg.A67 – E27 smart ljuskälla – 1600
1 x Hue Bridge Pro
Nästa generations Hue smart hub. Med chip som kan köra komplexa algoritmer och AI-funktioner, snabbare och starkare än någonsin. Förvandla dina lampor till rörelsesensorer med MotionAware™ i en kombinerad säkerhets- och ljuslösning.Bridge Pro
