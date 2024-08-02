Support
Närbild på framsidan av Paket: Welcome strålkastare + 1 sensor

Försäljning

Paket: Welcome strålkastare + 1 sensor

Detta smarta LED-paket med Welcome utomhusstrålkastare på 20.5W och utomhussensor hjälper dig att hålla ditt hem säkert. Utomhussensorn är batteridriven och lätt att flytta. Den fästs med en skruv eller med magnetfästet. Varmvitt ljus (2700K).

-10%

2548,00 kr

2293,20 kr

  • Köp nu, betala senare med Klarna
  • Fri frakt över 500 kr
  • 30 dagars gratis returrätt
  • 2-3 dagars leverans
  • Säker utcheckning

Produktfördelar

  • Varmvitt ljus (2 700 K)
  • Inbyggd LED-lampa
  • Sensor inkluderad
  • Hue Bridge krävs
Visa alla produktspecifikationer

I det här paketet

Närbild på framsidan av Hue White Welcome utomhusstrålkastare

1 x Hue White Welcome utomhusstrålkastare

Nu kan du även använda Hue utomhus. Strålkastaren Welcome kan anslutas till den befintliga Hue Bridge så att du får tillgång till alla funktioner såsom fjärrstyrning och schemaläggning. Med sitt kraftfulla ljusflöde välkomnar den dig hem. Hue Bridge ingår inte.

Welcome utomhusstrålkastare
Närbild på framsidan av Hue Utomhussensor

1 x Hue Utomhussensor

Styr dina utomhuslampor automatiskt med hjälp av en Philips Hue outdoor sensor. Placera den batteridrivna, trådlösa sensorn var som helst i hemmet. När du går förbi tänds lamporna.  

Utomhussensor

Specifikationer

Produktinformation

Belopp

2

Tekniska specifikationer

1x Hue White Welcome utomhusstrålkastare
1x Hue Utomhussensor

Paket som du kanske gillar

10%
Utomhuspaket: Outdoor lightstrip 5m + 2m

Utomhuspaket: Outdoor lightstrip 5m + 2m

4388,00 kr

3949,20 kr

10%
Utomhuspaket: 2st Amarant utomhusstrålkastare

Utomhuspaket: 2st Amarant utomhusstrålkastare

4378,00 kr

3940,20 kr

-10%
Hue paket: 4st Resonate vägglampor

Hue paket: 4st Resonate vägglampor

7396,00 kr

6656,40 kr

-10%
Utomhuspaket: Discover utomhusstrålkastare + utomhussensor

Utomhuspaket: Discover utomhusstrålkastare + utomhussensor

3018,00 kr

2716,20 kr

Paket: 2 x Secure batterikamera

Paket: 2 x Secure batterikamera

4158,00 kr

Secure kontaktsensor

Hue

Secure kontaktsensor

769,00 kr

Köp paket med Hue Bridge

*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka

  • Paypal
  • Betala med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay