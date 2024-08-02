*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka.
Paket: Welcome strålkastare + 1 sensor
Detta smarta LED-paket med Welcome utomhusstrålkastare på 20.5W och utomhussensor hjälper dig att hålla ditt hem säkert. Utomhussensorn är batteridriven och lätt att flytta. Den fästs med en skruv eller med magnetfästet. Varmvitt ljus (2700K).
2548,00 kr
2293,20 kr
Produktfördelar
- Varmvitt ljus (2 700 K)
- Inbyggd LED-lampa
- Sensor inkluderad
- Hue Bridge krävs
1 x Hue White Welcome utomhusstrålkastare
Nu kan du även använda Hue utomhus. Strålkastaren Welcome kan anslutas till den befintliga Hue Bridge så att du får tillgång till alla funktioner såsom fjärrstyrning och schemaläggning. Med sitt kraftfulla ljusflöde välkomnar den dig hem. Hue Bridge ingår inte.Welcome utomhusstrålkastare
1 x Hue Utomhussensor
Styr dina utomhuslampor automatiskt med hjälp av en Philips Hue outdoor sensor. Placera den batteridrivna, trådlösa sensorn var som helst i hemmet. När du går förbi tänds lamporna.Utomhussensor
Specifikationer
Tekniska specifikationer
