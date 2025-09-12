*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka.
Dimmerströmbrytare
Styr och justera ljusstyrkan med en Hue-strömbrytare med dimmer. Den smarta strömbrytaren, som både är en väggströmbrytare och fjärrkontroll, är enkel att fästa på väggen med den medföljande tejpen och kan tas bort från den magnetiska hållaren för att användas som fjärrkontroll.
Produktfördelar
- Hue Bridge aktiverad
- Trådlös installation
- Batteridriven
- Lätt att komma åt ljusinställningarna
- Använd som en fjärrkontroll
Lys upp och dimra din smarta belysning
Med Philips Hue Dimmer switch kan du trådlöst dimra ljusstyrkan.
Anslut upp till tio smarta ljuskällor
Med trådlös Philips Hue-dimring för smart belysning kan du ansluta upp till tio ljuskällor för att styra dem samtidigt från en enda strömbrytare med dimmer.
Placera Hue Dimmer switch var du vill
Philips Hue Dimmer switch fungerar som en normal väggströmbrytare och dimmer – fast bättre. Förutom att du kan montera den med skruvar eller tejp kan du ta bort magnetkontrollen och ta den med dig vart du vill.
Växla mellan ljusinställningar
Med den smarta strömbrytaren med dimmer kan du växla mellan de fyra ljusinställningarna genom att trycka på on-knappen. Energize, Concentrate, Read, and Relax är förinställda och du anpassar ditt val med Hue-appen.
Använd den som en fjärrkontroll med dimmer
Hue-strömbrytaren med dimmer är magnetisk och kan tas bort från basplattan så att du kan använda strömbrytaren med dimmer som en praktisk fjärrkontroll.
Specifikationer
Design och finish
Material
Syntet