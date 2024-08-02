Support
Närbild på framsidan av Multipack: Slim infälld spot 6-pack vit

Försäljning

Multipack: Slim infälld spot 6-pack vit

Köp Slim downlight 6-pack, infälld belysning med vit tunn profil som gör det enkelt att montera den. Bred spridningsvinkeln och högt ljusflöde på 1000 lumen innebär att du kan lysa upp ännu större utrymmen. Mått downlight: 90 mm.

-15%

5758,00 kr

4894,30 kr

Produktfördelar

  • 1000 lumen
  • 90 mm
  • Tunn profil
  • Dimbar
  • White and color
Visa alla produktspecifikationer

I det här paketet

Närbild på framsidan av Hue White and color ambiance Slim infälld belysning 90 mm

2 x Hue White and color ambiance Slim infälld belysning 90 mm

Philips Hue slim infälld belysning med tunn profil låter dig placera infälld belysning i vilket rum som helst – till exempel i rum med undertak. Den breda spridningsvinkeln och det höga ljusflödet innebär att du kan lysa upp ännu större utrymmen.

Slim infälld belysning 90 mm

Specifikationer

Produktinformation

Belopp

2

Tekniska specifikationer

2x Hue White and color ambiance Slim infälld belysning 90 mm

*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka

