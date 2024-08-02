*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka.
Försäljning
Multipack: Slim infälld spot 6-pack vit
Köp Slim downlight 6-pack, infälld belysning med vit tunn profil som gör det enkelt att montera den. Bred spridningsvinkeln och högt ljusflöde på 1000 lumen innebär att du kan lysa upp ännu större utrymmen. Mått downlight: 90 mm.
5758,00 kr
4894,30 kr
Produktfördelar
- 1000 lumen
- 90 mm
- Tunn profil
- Dimbar
- White and color
I det här paketet
2 x Hue White and color ambiance Slim infälld belysning 90 mm
Philips Hue slim infälld belysning med tunn profil låter dig placera infälld belysning i vilket rum som helst – till exempel i rum med undertak. Den breda spridningsvinkeln och det höga ljusflödet innebär att du kan lysa upp ännu större utrymmen.Slim infälld belysning 90 mm
Specifikationer
Produktinformation
Belopp
2
Tekniska specifikationer
