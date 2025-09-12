Flexibel, trådlös montering

Genom trådlös teknik installeras Philips Hue Smart button på några sekunder var som helst i ditt hem. Byt ut en befintlig strömbrytare med den medföljande monteringsplattan eller använd minifästet för att placera den på valfri yta. Om du hellre vill ha den bärbar går det lika bra: Smart button är magnetisk och kan fästas på vilken magnetisk yta som helst, till exempel på kylskåpet.