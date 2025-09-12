*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka.
Smart-knapp
En liten knapp som gör stor skillnad. Tryck en gång för att styra belysningen och håll ner knappen om du vill justera ljusstyrkan. Dessutom tänds belysningen i vår rekommenderade färg och ljusstyrka beroende på vilken tid det är på dagen.
Nuvarande pris är 219,00 kr
Vill du veta när den finns tillgänglig?
Registrera dig för att få ett e-postmeddelande när den här produkten finns i lager igen. Vi skickar bara det här e-postmeddelandet en gång – Läs vår sekretesspolicy för mer information.
- Köp nu, betala senare med Klarna
- Fri frakt över 500 kr
- 30 dagars gratis returrätt
- 2-3 dagars leverans
- Säker utcheckning
Produktfördelar
- Hue Bridge krävs
- Styr lamporna med ett tryck
- Ställ in ljuset efter tiden på dagen
- Anpassade funktioner
- Flexibel, trådlös montering
Styr belysningen med ett klick
Styr dina smarta ljuskällor med ett klick – ingen smartphone behövs. Tryck en gång för att tända och släcka belysningen eller håll knappen intryckt om du vill justera ljusstyrkan. Philips Hue Smart button kan användas var du vill och är förinställd för att göra precis vad du behöver.
Få rätt belysning för varje tillfälle
Philips Hue Smart button är så smart att den vet precis vilken belysning som passar bäst när du trycker på knappen. Beroende på vilken tid på dagen det är justerar Smart button ljusets färg och ljusstyrka till de bästa inställningarna – med inspiration av det naturliga ljuset som finns utomhus. Behöver du en extra energikick på morgonen eller en avkopplande stämning efter en lång dag? Smart button vet precis hur belysningen ska justeras.
Anpassade funktioner
Det är enkelt att anpassa din Philips Hue Smart Button i Hue-appen. Ändra dess standardinställningar så att de passar dina behov. Anpassa knappens funktioner, om du till exempel vill ställa in en specialanpassad eller förinställd ljusscen eller styra alla ljuskällor i ett rum.
Flexibel, trådlös montering
Genom trådlös teknik installeras Philips Hue Smart button på några sekunder var som helst i ditt hem. Byt ut en befintlig strömbrytare med den medföljande monteringsplattan eller använd minifästet för att placera den på valfri yta. Om du hellre vill ha den bärbar går det lika bra: Smart button är magnetisk och kan fästas på vilken magnetisk yta som helst, till exempel på kylskåpet.
Specifikationer
Design och finish
Design och finish
Färg
White
Material
Silikon
Syntet