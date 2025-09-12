Support
Närbild på framsidan av Hue Smart-knapp

Smart-knapp

En liten knapp som gör stor skillnad. Tryck en gång för att styra belysningen och håll ner knappen om du vill justera ljusstyrkan. Dessutom tänds belysningen i vår rekommenderade färg och ljusstyrka beroende på vilken tid det är på dagen.

För tillfället slut i lagret

Vill du veta när den finns tillgänglig?

Registrera dig för att få ett e-postmeddelande när den här produkten finns i lager igen. Vi skickar bara det här e-postmeddelandet en gång – Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Produktfördelar

  • Hue Bridge krävs
  • Styr lamporna med ett tryck
  • Ställ in ljuset efter tiden på dagen
  • Anpassade funktioner
  • Flexibel, trådlös montering
Visa alla produktspecifikationer
Hitta en produktmanual
Styr belysningen med ett klick

Styr dina smarta ljuskällor med ett klick – ingen smartphone behövs. Tryck en gång för att tända och släcka belysningen eller håll knappen intryckt om du vill justera ljusstyrkan. Philips Hue Smart button kan användas var du vill och är förinställd för att göra precis vad du behöver.

Få rätt belysning för varje tillfälle

Philips Hue Smart button är så smart att den vet precis vilken belysning som passar bäst när du trycker på knappen. Beroende på vilken tid på dagen det är justerar Smart button ljusets färg och ljusstyrka till de bästa inställningarna – med inspiration av det naturliga ljuset som finns utomhus. Behöver du en extra energikick på morgonen eller en avkopplande stämning efter en lång dag? Smart button vet precis hur belysningen ska justeras.

Anpassade funktioner

Det är enkelt att anpassa din Philips Hue Smart Button i Hue-appen. Ändra dess standardinställningar så att de passar dina behov. Anpassa knappens funktioner, om du till exempel vill ställa in en specialanpassad eller förinställd ljusscen eller styra alla ljuskällor i ett rum.

Flexibel, trådlös montering

Genom trådlös teknik installeras Philips Hue Smart button på några sekunder var som helst i ditt hem. Byt ut en befintlig strömbrytare med den medföljande monteringsplattan eller använd minifästet för att placera den på valfri yta. Om du hellre vill ha den bärbar går det lika bra: Smart button är magnetisk och kan fästas på vilken magnetisk yta som helst, till exempel på kylskåpet.

Specifikationer

Design och finish

  • Färg

    White

  • Material

    Silikon

    Syntet

Miljö

Extra funktion/tillbehör medföljer.

Garanti

Förpackningsinformation

Produktens mått och vikt

Service

Tekniska specifikationer

Ljuskällan

Strömbrytaren

Kompatibilitet

Övrigt

*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka

