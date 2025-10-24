Support
Närbild på framsidan av Hue Smart plug

Smart plug

Med detta anspråkslösa lilla tillbehör kan du förvandla alla lampor, även en som du inte kan använda med en Hue-lampa, till smarta lampor så att de kan styras via Hue-appen eller din röst. Använd Bluetooth för direkt ljusstyrning eller anslut Hue Bridge för att låsa upp fler funktioner.

Produktfördelar

  • Bluetooth-aktiverad
  • Hue Bridge aktiverad
  • Anslut vilken lampa som helst till ditt Hue-system
  • Snabbstyrning med Bluetooth
  • Styr med app eller röst*
  • Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Specifikationer

Design och finish

  • Färg

    Vitt

  • Material

    Syntet

Miljö

Extra funktion/tillbehör medföljer.

Garanti

Förpackningens mått och vikt

Förpackningsinformation

Strömförbrukning

Produktens mått och vikt

Service

Tekniska specifikationer

Ljuskällan

Strömbrytaren

Kompatibilitet

Övrigt

