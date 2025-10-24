Smart plug
Med detta anspråkslösa lilla tillbehör kan du förvandla alla lampor, även en som du inte kan använda med en Hue-lampa, till smarta lampor så att de kan styras via Hue-appen eller din röst. Använd Bluetooth för direkt ljusstyrning eller anslut Hue Bridge för att låsa upp fler funktioner.
Nuvarande pris är 329,00 kr
Produktfördelar
- Bluetooth-aktiverad
- Hue Bridge aktiverad
- Anslut vilken lampa som helst till ditt Hue-system
- Snabbstyrning med Bluetooth
- Styr med app eller röst*
- Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Specifikationer
Design och finish
Färg
Vitt
Material
Syntet