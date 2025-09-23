Support
  • Fungerar i alla hem
  • Dimbar direkt
  • Lätt att installera själv
Närbild på framsidan av Hue White ambiance filament G125 globlampa – E27 smart ljuskälla

G125 globlampa – E27 smart ljuskälla

G125-ljuskällan är den största och djärvaste smarta ljuskällan i klassisk stil, med varmt till kallt vitt ljus, elegant dubbeltvinnad glödtråd, standard E27-bas och alla smarta belysningsfunktioner.

Sockel

Ljusfärg

Form

Paket

Kampanj

Produktfördelar

  • White ambiance filament
  • Varmt till kallvitt
  • Snabbstyrning med Bluetooth
  • Styr med app eller röst*
  • Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
image by joesavva_carpentry containing Furniture, Property, Comfort, Building, Plant

Belysningsinspiration

Se hur andra använder Philips Hue smarta belysning för att skapa stämning – och dela dina egna ljusinställningar på Instagram med hashtaggen #philipshue

image by joesavva_carpentry containing Furniture, Property, Comfort, Building, Plant

@joesavva_carpentry

Vintagedesign hand i hand med modern prestanda

De smarta ljuskällorna av Edison-typ kombinerar en klassisk design med smart styrning. Sätt stämningen på ett ögonblick – med tända eller släckta lampor.

Hantera installationen med en tryckning

Tänd och släck belysningen, dimra och lys upp i rummet, skapa automatiseringar med mera – allt i en Hue-app.

Anpassa din belysning med Hue-appen

Kör hands-free och styr med rösten

Med enkla röstkommandon kan du styra dina filamentglödlampor med Amazon Alexa, Google Assistant eller Siri.

Aktivering med röststyrning

Styr med tillbehör

Använd en Hue-app, rösten eller smarta tillbehör för att styra ditt belysningssystem.

Använd smarta tillbehör

Filamentglödlampor klarar allt som en vanlig Philips Hue-ljuskälla kan, inklusive att fungera med dina smarta tillbehör som Hue Dimmer switch eller en rörelsesensor.

Installation av filamentglödlampor i köket

Smidig trådlös ljusreglering

Dimra ner det varmvita skenet från filamentglödlampor för att skapa mysig atmosfär.

Enkel att installera

Designade för mångsidighet

De här vintageinspirerade, smarta LED-lamporna ser fantastiska ut oavsett hur du använder dem: i en väggarmatur, hängande själva från taket eller inuti din favoritlampa.

Placeringstips för filamentglödlampor

Frågor och svar

Behöver jag särskilda armaturer till Philips Hue filamentglödlampor?

Är filamentglödlampor traditionella ljuskällor?

Är Hue filamentglödlamporna Bluetooth-kompatibla?

Vilken färg har Philips Hue filamentglödlampor?

Philips Hue-produktfamilj

Hittar du inte svaret du letade efter?

Specifikationer

Storlek

  • Mått (B × H × D)

    125x192

Hållbarhet

Miljö

Extra funktion/tillbehör medföljer.

Garanti

Ljusegenskaper

Förpackningens mått och vikt

Förpackningsinformation

Strömförbrukning

Produktens mått och vikt

Service

Tekniska specifikationer

Ljuskällan

Förpackningens innehåll

Kompatibilitet

Övrigt

*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka

