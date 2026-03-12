Trådbunden på/av-brytare (2 kanal)

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Om Trådbunden på/av-brytare (2 kanal)

Inkorporera dina icke-smarta lampor i ditt Philips Hue-ekosystem för smidig kontroll och bekvämlighet. Den trådbundna på/av-brytaren ger dig kontroll över de flesta vanliga ljuskällor och lampor utöver dina befintliga Hue-lampor, i en enda sömlös upplevelse. du behöver inte byta ut dina antika ljuskronor eller designerlampor. Gör lamporna du gillar smarta! Med 2-kanalsversionen kan du styra två lampgrupper separat i Hue-appen, med röstassistenter eller direkt med din väggbrytare. Ställ in timers och scheman enligt dina dagliga vanor. Den kompakta modulen installeras bakom den vanliga brytaren och är nätströmsdriven – Inget batteri behövs. Med Hue-ekosystemet, baserat på ett tillförlitligt Zigbee-nätverk, har du alltid kontroll över dina lampor, även när Wi-Fi-nätverket är otillgängligt. Mer information finns här: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules

  • Gör icke-smarta lampor smarta
  • Styr smarta och icke-smarta lampor
  • Ställ in timers och scheman
  • Utan batteri, kräver neutralledare
  • Frigör mer med en Hue Bridge
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