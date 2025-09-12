*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka.
Utomhussensor
Styr dina utomhuslampor automatiskt med hjälp av en Philips Hue-rörelsesensor för utomhusbruk. Placera den batteridrivna, trådlösa sensorn var som helst i hemmet. När du går förbi tänds lamporna.
Produktfördelar
- Hue Bridge krävs
- Trådlös installation
- Batteridriven
- Väderbeständig
- Automatiserar belysningen
Installeras inom loppet av ett par minuter
Utomhussensorn är lätt att montera och är helt trådlös – du behöver ingen elektriker för att montera den. Packa bara upp sensorn, installera den via appen och montera den var du vill. Via Philips Hue-appen konfigurerar du sensorn och ställer in dagsljus- och rörelsekänsligheten.
Placera den efter önskemål
I paketet finns olika monteringskomponenter så att den kan monteras på en plan vägg eller på väggens inner- eller ytterhörn. Du kan också montera den på en stolpe eller på ett stuprör. Den är alltså perfekt att ha nära dörren, ditt garage eller på någon plats runt ditt hus där den behövs.
Kräver en Philips Hue Bridge
Genom att ansluta dina Philips Hue-ljuskällor till din Bridge kan du styra belysningen från din mobil eller surfplatta via Philips Hue-appen. Du kan också tända, släcka och dimra dina Philips Hue-ljuskällor med hjälp av Philips Hue Dimmer Switch.
Tål alla väderlekar
Philips Hue Outdoor sensor är särskilt utformad för utomhusmiljöer och har genomgått noggranna prestandatester. Den är märkt med IP54, vilket innebär att den är skyddad mot vattenstänk från alla håll. Produkten tål kraftigt regn och andra väderförhållanden.
Skräm iväg oinbjudna gäster
Tack vare den stora räckvidden känner utomhussensorn av alla rörelser nära huset. Den tänder utomhusbelysningen och exponerar oinbjudna gäster. Du kan ställa in inomhusbelysningen så den tänds så ser det ut som om du är hemma även när du inte är det.
Tänder automatiskt önskad belysning
Utomhussensorn tänder Philips Hue-ljuskällorna automatiskt när någon går förbi, både utomhus och inomhus. Genom att ansluta sensorn till din Bridge via Philips Hue-appen kan du välja vilka ljuskällor som ska tändas, till och med inne i huset. Välj också ljusscen eller ljusinställning som ska aktiveras. Belysningen tänds bara när det är mörkt ute, vilket hjälper dig att spara energi.
Specifikationer
Design och finish
Färg
Svart
Material
Syntet