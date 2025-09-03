*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka.
Nyhet
A60 – E27 smart ljuskälla – 810
Ge ditt hem ett varmt vitt ljus (2700K) av premiumkvalitet med vår smartaste ljuskälla hittills. Med en maximal ljusstyrka på 810 lumen och dimringsfunktion kan du anpassa din belysning helt efter dina behov, och smidigt justera från full ljusstyrka hela vägen ned till 5 % med Hue-appen.
Produktfördelar
- Upp till 810 lumen
- Varmvitt ljus (2700K)
- Dimbar till 5% ljusstyrka
- Styr med hjälp av app eller röst
- Enkelt att installera och använda
Styr upp till 10 ljuskällor med Bluetooth-appen
Med Hue Bluetooth-appen kan du styra dina smarta Hue-ljuskällor i ett enskilt rum i ditt hem. Lägg till upp till 10 smarta ljuskällor och styr dem med en enkel knapptryckning på din mobila enhet.
Styr lamporna med din röst*
Philips Hue fungerar med Amazon Alexa och Google Assistant när den paras med en kompatibel Google Nest- eller Amazon Echo-enhet. Enkla röstkommandon låter dig styra enskilda eller flera ljuskällor i ett rum.
Skapa rätt stämning med mjukt vitt ljus
Hue-ljuskällor och ljusarmaturer använder ett mjukt vitt ljus. Dessa smarta ljuskällor, som är dimbara från klart dagsljus till dämpat nattljus, låter dig fylla ditt hem med precis rätt nivå av varmt ljus när du behöver det.
Få tillgång till alla smarta funktioner med Hue Bridge
Hue Bridge ger åtkomst till de funktioner som gör smart belysning verkligt smart – kontroll hemifrån, röststyrning, automatiserad belysning och mycket mer. Lägg till en Hue Bridge i inställningarna för att skapa helhetsupplevelser, utnyttja teknik som är säker och tillförlitlig, och mycket mer. Hue Bridge är nyckeln till en aldrig tidigare skådad smart belysning.
Specifikationer
Hållbarhet
Antal tändcykler
50 000
Nominell livslängd
25 000