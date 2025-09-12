Support
Närbild på framsidan av Hue White A67 – E27 smart ljuskälla – 1600

Nyhet

A67 – E27 smart ljuskälla – 1600

Ge ditt hem ett varmt vitt ljus (2700K) av premiumkvalitet med vår smartaste ljuskälla hittills. Med en maximal ljusstyrka på 1600 lumen och dimringsfunktion kan du anpassa din belysning helt efter dina behov, och smidigt justera från full ljusstyrka hela vägen ned till 5 % med Hue-appen.

Sockel

Ljusfärg

Modell

Form

Paket

  • Köp nu, betala senare med Klarna
  • Fri frakt över 500 kr
  • 30 dagars gratis returrätt
  • 2-3 dagars leverans
  • Säker utcheckning

Produktfördelar

  • Upp till 1600 lumen
  • Varmvitt ljus (2700K)
  • Dimbar till 5%​ ljusstyrka
  • Styr med användning av app eller röst
  • Enkelt att installera och använda
Visa alla produktspecifikationer
Hitta en produktmanual

Trendande produkter

Nyhet
A60 – E27 smart ljuskälla – 1100

Hue White

A60 – E27 smart ljuskälla – 1100

Upp till 1100 lumen
Varmvitt ljus
Ultralåg dimring 5%
Styr med användning av app eller röst

419,00 kr

Kronljus – E14 smart ljuskälla

Hue White ambiance

Kronljus – E14 smart ljuskälla

Varmt till kallvitt ljus
Snabbstyrning med Bluetooth
Styr med app eller röst*
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer

419,00 kr

Artikeln är nästan slut i lager

Nyhet
Essential startpaket: 4 E27 smarta ljuskällor (806 lm)

Hue White and color ambiance

Essential startpaket: 4 E27 smarta ljuskällor (806 lm)

Upp till 806 lumen
Essential färgad lampa
Låg dimring till 2 %
Hue Bridge ingår

1159,00 kr

-30%
Festavia ljusslingor

Hue White and color ambiance

Festavia ljusslingor

Skapa en gradient av färgglatt ljus
250 smarta lysdioder
20 meter sladd
Inomhus- och utomhusbruk

2539,00 kr

1777,30 kr

För tillfället slut i lagret

-30%
Festavia ljusslingor

Hue White and color ambiance

Festavia ljusslingor

Skapa en gradient av färgglatt ljus
100 smarta lysdioder
8 meter sladd
Inomhus- och utomhusbruk

1389,00 kr

972,30 kr

-30%
Essential A60 – E27 smart ljuskälla – 806 lm – 8W – 3-pack

Hue White and color ambiance

Essential A60 – E27 smart ljuskälla – 806 lm – 8W – 3-pack

Upp till 806 lumen
Essential vitt ljus
Låg dimring till 2%
Essential-färg

579,00 kr

405,30 kr

Styr upp till 10 ljuskällor med Bluetooth-appen

Styr upp till 10 ljuskällor med Bluetooth-appen

Med Hue Bluetooth-appen kan du styra dina smarta Hue-ljuskällor i ett enskilt rum i ditt hem. Lägg till upp till 10 smarta ljuskällor och styr dem med en enkel knapptryckning på din mobila enhet.

Styr lamporna med din röst*

Styr lamporna med din röst*

Philips Hue fungerar med Amazon Alexa och Google Assistant när den paras med en kompatibel Google Nest- eller Amazon Echo-enhet. Enkla röstkommandon låter dig styra enskilda eller flera ljuskällor i ett rum.

Skapa rätt stämning med mjukt vitt ljus

Skapa rätt stämning med mjukt vitt ljus

Hue-ljuskällor och ljusarmaturer använder ett mjukt vitt ljus. Dessa smarta ljuskällor, som är dimbara från klart dagsljus till dämpat nattljus, låter dig fylla ditt hem med precis rätt nivå av varmt ljus när du behöver det.

Få tillgång till alla smarta funktioner med Hue Bridge

Få tillgång till alla smarta funktioner med Hue Bridge

Hue Bridge ger åtkomst till de funktioner som gör smart belysning verkligt smart – kontroll hemifrån, röststyrning, automatiserad belysning och mycket mer. Lägg till en Hue Bridge i inställningarna för att skapa helhetsupplevelser, utnyttja teknik som är säker och tillförlitlig, och mycket mer. Hue Bridge är nyckeln till en aldrig tidigare skådad smart belysning.

Specifikationer

Hållbarhet

  • Antal tändcykler

    50 000

  • Nominell livslängd

    25 000

Miljö

Extra funktion/tillbehör medföljer.

Ljusegenskaper

Förpackningens mått och vikt

Förpackningsinformation

Strömförbrukning

Produktens mått och vikt

Service

Tekniska specifikationer

Ljuskällan

Förpackningens innehåll

Kompatibilitet

Övrigt

  • Paypal
  • Betala med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay