1-pack GU10
Med den här smarta GU10 LED-ljuskällan i dina spotlights kan du skapa rätt stämning när som helst på dagen. Ljuskällan ger ett varmt till kallt vitt ljus och erbjuder omedelbar trådlös dimring.
Nuvarande pris är 329,00 kr
Produktfördelar
- White ambiance
- Bluetooth-aktiverad
- Hue Bridge aktiverad
- Varmt till kallvitt ljus
- Snabbstyrning med Bluetooth
- Styr med app eller röst*
- Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Specifikationer
Storlek
Storlek
Mått (B × H × D)
50x58