Adore spegellampa för badrum
Vägglampan Philips Hue White Ambiance Adore har en klassisk design och moderna funktioner. Ljusinställningarna som du styr direkt med den medföljande Hue Dimmer switch eller Hue Bluetooth-app hjälper dig att läsa, slappna av, få energi och koncentrera dig. Lägg till en Philips Hue Bridge om du vill ha fler funktioner. Placera armaturen horisontellt över spegeln eller montera två armaturer vertikalt på varje sida för bästa atmosfär.
Produktfördelar
- White ambiance
- Inbyggd LED-lampa
- Bluetooth-styrning via app
- Dimmer switch medföljer
- Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Koppla ihop med en trådlös dimmerströmbrytare för enkel och trådlös styrning
Styr dina Philips Hue-lampor direkt med den trådlösa dimmerströmbrytaren. Du kan tända och släcka ljuset, växla mellan de fyra förprogrammerade ljusinställningarna och justera ljusstyrkan. Installationen är enkel och problemfri. Allt du behöver göra är att koppla brytaren till ljuskällan och sedan placera den i hemmet. Så enkelt är det.
Styr upp till 10 ljuskällor med Bluetooth-appen
Med Hue Bluetooth-appen kan du styra dina smarta Hue-ljuskällor i ett enskilt rum i ditt hem. Lägg till upp till 10 smarta ljuskällor och styr dem med en enkel knapptryckning på din mobila enhet.
Styr lamporna med din röst*
Philips Hue fungerar med Amazon Alexa och Google Assistant när den paras med en kompatibel Google Nest- eller Amazon Echo-enhet. Enkla röstkommandon låter dig styra enskilda eller flera ljuskällor i ett rum.
Skapa rätt stämning med varmvitt till kallvitt ljus
Dessa ljuskällor och ljusarmaturer ger olika nyanser av varmvitt till kallvitt ljus. Med fullständig dimbarhet från ljust till dämpat nattljus kan du ställa in dina ljuskällor till den perfekta nyansen och ljusstyrkan för dina dagliga behov.
Skaffa de perfekta ljusinställningar för dina dagliga behov
Fyra förinställda ljuslägen - Få ny energi, Koncentration, Läs, och Koppla av - skapade för dina dagliga behov, gör din dag enklare och vackrare. De två kalla ljusinställningarna, Få ny energi och Koncentration, hjälper dig att komma igång på morgonen eller behålla ditt fokus, medan de varmare Läs och Koppla av hjälper dig att njuta av en bra bok eller lugna ner en stressad hjärna.
Få tillgång till alla smarta funktioner med Hue Bridge
Hue Bridge ger åtkomst till de funktioner som gör smart belysning verkligt smart – kontroll hemifrån, röststyrning, automatiserad belysning och mycket mer. Lägg till en Hue Bridge i inställningarna för att skapa helhetsupplevelser, utnyttja teknik som är säker och tillförlitlig, och mycket mer. Hue Bridge är nyckeln till en aldrig tidigare skådad smart belysning.
Specifikationer
Design och finish
Färg
Vitt
Material
Metall