Support
Närbild på framsidan av Hue White ambiance Adore upplyst spegel för badrum

Adore upplyst spegel för badrum

Förbättra dina morgon- och kvällsrutiner med Adore sminkspegel med belysning – en stor och rund badrumsspegel omgiven av en ring med varmt till kallvitt ljus. Styr med den medföljande Hue Dimmer switch eller Bluetooth, eller anslut till en Hue Bridge och upptäck alla funktioner.

Artikeln är inte längre tillgänglig

Produktfördelar

  • White ambiance
  • Inbyggd LED-lampa
  • Bluetooth-styrning via app
  • Dimmer switch medföljer
  • Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Visa alla produktspecifikationer
Find your product manual

Specifikationer

Design och finish

  • Färg

    Vitt

  • Material

    Metall

Hållbarhet

Extra funktion/tillbehör medföljer.

Övrigt

Förpackningens mått och vikt

Produktens mått och vikt

Service

Tekniska specifikationer

Kompatibilitet

Övrigt

  • Paypal
  • Betala med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay