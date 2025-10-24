Adore upplyst spegel för badrum
Med Philips Hue White Ambiance Adore upplyst spegel kan du njuta av en vacker ljuseffekt som förhindrar oönskade skuggor. Använd strömbrytaren med dimmer för att ställa in rätt ljus som hjälper dig att få energi, koncentrera dig, läsa och slappna av.
Nuvarande pris är 229,99 kr
Produktfördelar
- White ambiance
- Dimmer switch medföljer
- Integrerad LED-belysning
- White
- Smart styrning med Hue bridge*
Specifikationer
Design och finish
Färg
Vitt
Material
Metall