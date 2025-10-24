Taklampan Philips Hue White Ambiance Amaze i vitt har en unik design som passar perfekt i alla kök och matsalar. Den ger ett naturligt varmt till kallvitt ljus och har inbyggda ljusinställningar som styrs via Bluetooth eller den medföljande Hue Dimmer switch. Upptäck fler smarta ljusfunktioner med en Hue Bridge. Placera armaturen horisontellt över en spegel eller montera två armaturer vertikalt på varje sida för bästa atmosfär.