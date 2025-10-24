Erbjudande
Amaze pendel
Taklampan Philips Hue White Ambiance Amaze i vitt har en unik design som passar perfekt i alla kök och matsalar. Den ger ett naturligt varmt till kallvitt ljus och har inbyggda ljusinställningar som styrs via Bluetooth eller den medföljande Hue Dimmer switch. Upptäck fler smarta ljusfunktioner med en Hue Bridge. Placera armaturen horisontellt över en spegel eller montera två armaturer vertikalt på varje sida för bästa atmosfär.
Nuvarande pris är 1763,30 kr, ursprungligt pris är 2519,00 kr
Produktfördelar
- White ambiance
- Inbyggd LED-lampa
- Bluetooth-styrning via app
- Dimmer switch medföljer
- Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Specifikationer
Design och finish
Design och finish
Färg
Vitt
Material
Metall