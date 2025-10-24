Buckram enkel spot
Philips Hue white ambiance Buckram-spottar levereras med en trådlös dimmer och en white ambiance GU10 LED-lampa som hjälper dig att slappna av, främjar koncentrationen, piggar upp och ger ett skönt ljus för läsning. Njut av naturligt vitt ljus som anpassar sig efter dina dagliga rutiner.
Nuvarande pris är 819,00 kr
Produktfördelar
- White ambiance
- Hue Bridge aktiverad
- Dimmer switch medföljer
- GU10
- Svart
- Smart styrning med Hue bridge*
Specifikationer
Design och finish
Färg
Svart
Material
Metall