Buckram enkel tilläggsspot
Utöka ditt Philips Hue-system med ytterligare White Ambiance-lampor och njut av naturligt varmt till kallt vitt ljus. Du behöver Hue-bryggan som kommer med startpaketet för att kunna använda smart övervakning. Anslut spotten till bryggan och styr den som du vill.
Produktfördelar
- White ambiance
- Hue Bridge aktiverad
- Tilläggsspot
- GU10
- White
- Smart styrning med Hue bridge*
Specifikationer
Design och finish
Färg
Vitt
Material
Metall