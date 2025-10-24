Spotlighten Philips Hue White Ambiance Buckram i vitt har fyra ljuspunkter som lyser upp rummet. Du kan justera varje spotlight separat för att framhäva rummet och styra direkt med den medföljande Hue Dimmer switch eller Bluetooth. Anslut till en Hue Bridge om du vill ha fler smarta ljusfunktioner.