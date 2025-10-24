Buckram fyrdubbel spot
Spotlighten Philips Hue White Ambiance Buckram i vitt har fyra ljuspunkter som lyser upp rummet. Du kan justera varje spotlight separat för att framhäva rummet och styra direkt med den medföljande Hue Dimmer switch eller Bluetooth. Anslut till en Hue Bridge om du vill ha fler smarta ljusfunktioner.
Nuvarande pris är 2539,00 kr
Produktfördelar
- White ambiance
- GU10 LED-lampa medföljer
- Bluetooth-styrning via app
- Dimmer switch medföljer
- Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Specifikationer
Design och finish
Design och finish
Färg
Vitt
Material
Metall