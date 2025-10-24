Buratto trippelspot
Philips Hue white ambiance Buratto-spottar levereras med en trådlös dimmer och white ambiance GU10 LED-lampa som hjälper dig att slappna av, läsa, koncentrera dig och få energi. Njut av naturligt vitt ljus som anpassar sig efter dina dagliga rutiner.
Nuvarande pris är 2079,00 kr
Produktfördelar
- White ambiance
- Hue Bridge aktiverad
- Dimmer switch medföljer
- GU10
- White
- Smart styrning med Hue bridge*
Specifikationer
Design och finish
Färg
Vitt
Material
Metall