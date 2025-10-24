Erbjudande
Devote pendel
Pendellampan Philips Hue White Ambiance Devote har en sobel design och ger tusentals nyanser av varmt till kallvitt ljus. Styr direkt med Bluetooth. Lägg till en Hue Bridge om du vill uppleva alla smarta ljusfunktioner.
Nuvarande pris är 703,20 kr, ursprungligt pris är 879,00 kr
Produktfördelar
- White ambiance
- E27 LED-ljuskälla medföljer
- Bluetooth-styrning via app
- Styr med app eller röst*
- Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Specifikationer
Design och finish
Färg
Vitt
Material
Metall