Fair taklampa
Taklampan Philips Hue White Ambiance Fair i svart har ett unikt belysningssystem som lyser både uppåt och nedåt. Den ger ett varmt till kallvitt ljus och har inbyggda ljusinställningar. Styr direkt med den medföljande Hue Dimmer switch eller Bluetooth. Anslut till en Hue Bridge om du vill ha fler smarta ljusfunktioner.
Nuvarande pris är 2399,00 kr
Produktfördelar
- White ambiance
- Inbyggd LED-lampa
- Bluetooth-styrning via app
- Dimmer switch medföljer
- Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Specifikationer
Design och finish
Färg
Svart
Material
Glas