Taklampan Philips Hue White Ambiance Fair i svart har ett unikt belysningssystem som lyser både uppåt och nedåt. Den ger ett varmt till kallvitt ljus och har inbyggda ljusinställningar. Styr direkt med den medföljande Hue Dimmer switch eller Bluetooth. Anslut till en Hue Bridge om du vill ha fler smarta ljusfunktioner.