Klotlampa – E14 ljuskälla – 2-pack

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A set of smart light bulbs with white ambiance feature and screw bases, both displaying warm white illumination.
I lager
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Om Klotlampa – E14 ljuskälla – 2-pack

Med Philips Hue Luster P45 E14-lampan kan du integrera dina minsta lampor och armaturer i ditt smarta Philips Hue-belysningssystem. Eftersom klotlampan inte är större än en golfboll passar den där andra längre E14-lampor inte får plats. Klotlampan som finns i vitt, White ambiance och White and Color Ambiance ger miljontals nyanser av vitt och färgat ljus i alla rum.  

  • Varmt till kallvitt ljus
  • Omedelbar styrning via Bluetooth
  • Styr med app eller röst*
  • Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer

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Klotlampa - E14 ljuskälla - 2-pack

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Snabbstyrning med Bluetooth
Styr med app eller röst*
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
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1269,00 kr

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