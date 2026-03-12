Philips Hue-belysningar skapar ett meshnätverk för att kunna prata med Hue Bridge. Tänk dig varje lampa som en vadarsten – minst en ljuskälla måste vara inom 10 meter från Hue Bridge, nästa lampa bör vara inom 10 meter från den första och så vidare. Så länge varje vadarsten är tillräckligt nära nästa kan du styra belysningen i och omkring ditt hem.