Den infällda spotlighten Philips Hue White Ambiance Milliskin av aluminium smälter perfekt in i omgivningen och ger ett varmt till kallvitt ljus. Den har även inbyggda ljusinställningar som hjälper dig att få energi, koncentrera dig, läsa och slappna av. Upptäck fler smarta ljusfunktioner med en Hue Bridge.