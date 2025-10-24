Support
Närbild på framsidan av Hue White ambiance Milliskin infälld spot ext.

Milliskin infälld spot ext.

Den infällda spotlighten Philips Hue White Ambiance Milliskin av aluminium smälter perfekt in i omgivningen och ger ett varmt till kallvitt ljus. Den har även inbyggda ljusinställningar som hjälper dig att få energi, koncentrera dig, läsa och slappna av. Upptäck fler smarta ljusfunktioner med en Hue Bridge.

Artikeln är inte längre tillgänglig

Produktfördelar

  • White ambiance
  • GU10 LED-lampa medföljer
  • Bluetooth-styrning via app
  • Styr med app eller röst*
  • Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Visa alla produktspecifikationer
Find your product manual

Specifikationer

Design och finish

  • Färg

    Aluminium

  • Material

    Syntet

Hållbarhet

Extra funktion/tillbehör medföljer.

Övrigt

Förpackningens mått och vikt

Produktens mått och vikt

Service

Tekniska specifikationer

Kompatibilitet

Övrigt

  • Paypal
  • Betala med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay