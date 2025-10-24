Support
White mushroom-shaped table lamp with a textured dome and smooth matte finish, featuring a compact cylindrical base.

Phoenix bordslampa

Bordslampan Philips Hue Phoenix har en dimbar varm till kallvit LED-ljuskälla som passar alla tillfällen. Anslut till ditt trådlösa nätverk via Hue-bryggan (ingår inte) och styr enkelt via din smarttelefon eller surfplatta.

Artikeln är inte längre tillgänglig

Produktfördelar

  • White ambiance
  • Integrerad LED-belysning
  • White
  • Smart styrning med Hue bridge*
  • Styr med rösten*
Specifikationer

Design och finish

  • Färg

    Vitt

  • Material

    Metall

Hållbarhet

Extra funktion/tillbehör medföljer.

Ljusegenskaper

Övrigt

Förpackningens mått och vikt

Produktens mått och vikt

Service

Tekniska specifikationer

Kompatibilitet

Övrigt

