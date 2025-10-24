Support
Närbild på framsidan av Hue White ambiance Pillar enkel spot

Pillar enkel spot

Enkelspotlighten Philips Hue White Ambiance Pillar i svart ger ett varmt till kallvitt ljus i alla rum. Styr direkt med den medföljande Hue Dimmer switch eller Bluetooth, eller upptäck alla smarta ljusfunktioner med Philips Hue Bridge.

Artikeln är inte längre tillgänglig

Produktfördelar

  • White ambiance
  • GU10 LED-lampa medföljer
  • Bluetooth-styrning via app
  • Dimmer switch medföljer
  • Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Specifikationer

Design och finish

  • Färg

    Svart

  • Material

    Metall

Hållbarhet

Extra funktion/tillbehör medföljer.

Övrigt

Förpackningens mått och vikt

Produktens mått och vikt

Service

Tekniska specifikationer

Kompatibilitet

Övrigt

